Pantanos y acuíferos: de dónde sale el agua que se bebe en Málaga

La lluvia de las últimas semanas ha mejorado de una manera muy notable la situación de los embalses de la provincia. Este martes, esa mejora tiene una consecuencia ya oficial: el comité de sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas ha acordado relajar las restricciones ante la sequía en la provincia.

SE RELAJAN MEDIDAS CONTRA LA SEQUÍA

Las decisiones por zonas han sido estas:

En Málaga capital se aumenta de 200 a 225 litros el consumo de agua permitido por persona y día (agua más que suficiente para el consumo humano, según la Junta de Andalucía, que señala que esa cantidad es superior a la que habitualmente se consume en la ciudad). Y para regadío, se aumenta de nueve a treinta hectómetros cúbicos el consumo autorizado.

En la Costa del Sol la situación es de completa normalidad, de forma que el consumo diario pasa a 250 litros por habitante.

Y en la Axarquía la situación es aún complicada; la comarca todavía está en alerta, de modo que se permiten 225 litros por habitante y día (igual que en la capital), pero para el regadío se pasa de tres a trece hectómetros el agua permitida, mientras que en Málaga se llega a treinta.

Es lo que ha decidido el comité de sequía, por el efecto que han tenido las últimas lluvias en los embalses. Aquí en Málaga, ese efecto ha sido determinante: en apenas tres semanas, los pantanos han pasado de estar al 28 por ciento a superar el 56 por ciento de su capacidad.

ACUÍFEROS

Cuando hablamos de embalses, nos referimos a los que abastecen a Málaga capital (el sistema Guadalhorce-Limonero), a la Costa del Sol (el pantano de La Concepción) o a de la Axarquía (con el embalse de La Viñuela). Pero no nombramos ni a la comarca de Antequera ni a la Serranía de Ronda.

¿De dónde sale, entonces, el agua que beben los vecinos de municipios como Ronda, de Pujerra, de Archidona, o de Antequera? La respuesta es esta: “Todo lo que no es la Costa del Sol, Málaga y la Axarquía... en el resto de la provincia, el abastecimiento procede de agua subterránea, de los acuíferos que hay en esas zonas”.

Esa es la clave: en las comarcas de Ronda y Antequera, el agua que sale por el grifo procede de acuíferos, bolsas de agua que están bajo tierra de manera natural, como explica el catedrático en Hidrogeología de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo. “El norte de la provincia, del puerto de las Pedrizas para arriba, se abastecen de agua subterránea de muy buena calidad, y en el caso del sector más occidental, la zona de la comarca de Ronda, todos los pueblos de la Serranía tienen sus propios manantiales o sondeos de acuíferos”, explica el experto.

Europa Press Embalse de La Viñuela

NIVEL DE AGUA EN LOS ACUÍFEROS

El catedrático habla de un abastecimiento casi asegurado por la cantidad de agua que almacenan los acuíferos. Pero... ¿cómo se controla el nivel de llenado de esas bolsas de agua subterránea? Se controla a través de “una red que es una perforación en el terreno, donde se mete una cinta que, cuando llega al agua subterránea, emite un sonido”.

Es decir, que igual que la administración (en este caso la Junta de Andalucía) sabe minuto a minuto a qué nivel están los pantanos, también sabe de manera continua cuál es el nivel de agua en los acuíferos que, por cierto, se han recargado con la lluvia de las últimas semanas. Eso sí, esa recarga es mucho más lenta que la de los pantanos por un motivo puramente físico: “El agua tiene que percolar, pasar por el suelo, pasar por centenares de metros desde la superficie hasta donde está el agua y eso hace que la recarga sea más lenta”.

En COPE Málaga recorremos el mapa de la provincia para contar de dónde sale el agua que bebemos en cada comarca de Málaga. En la capital, en el Guadalhorce, en la Costa del Sol, en la Axarquía... el abastecimiento procede del agua que se almacena en los pantanos, mientras que en las comarcas de Antequera y Ronda, el agua procede de acuíferos.

AGUA DE MEJOR CALIDAD

A lo mejor te has preguntado: ¿el agua de los acuíferos es de mejor calidad que el agua de un pantano? La respuesta es que sí y el motivo, según Iñaki Vadillo, es el siguiente: “El agua subterránea tiene una ventaja respecto a la superficial porque los acuíferos no tienen muchas actividades del hombre en superfice, por tanto, el agua cuando entra no tiene contacto con posibles contaminantes” y por eso, “en general, el agua subterránea tiene mucha mejor calidad en cuanto a mineralización y ausencia de compuestos contaminantes”.

En COPE hemos querido mirar a los embalses, que se siguen llenando incluso aunque ya no llueve y también hemos querido mirar a esa otra fuente de agua natural de la que beben en el interior de la provincia.