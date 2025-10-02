El momento más increíble y horrible que pasaron Carliyo y Natalia en su luna de miel

"Para mí este es uno de los momentos más increíbles y horribles que voy a ver jamás", señala en sus redes sociales Carliyo 'El Nervio', impactado por lo que veía. Y es que el vídeo del guepardo, mientras persigue al pequeño animal, parece una cría de gacela que esperaba a su madre para que el botín de uno de los reyes de la selva fuese mayor, suma ya más de 5 millones de visualizaciones.

"Está jugando con él. Esto es peor que los documentales", apunta el creador de contenido malagueño mientras graba la escena y enfoca a su mujer, la también influencer Natalia Palacios, que se derrumba y le impacta al ver la imagen, “hay que entender la sensibilidad de estas imágenes, que son fuertes al verlas en directo”, comentan en la publicación gente que ha pasado por ese trance. Otra tiktoker apunta que, “Sí, señores, todos sabemos que esto es el ciclo de la vida, y Natalia también lo sabe. Pero eso no quita que los seres humanos tengamos una gran sensibilidad y empatía, y que nos dé pena a pensar que es lo que debe pasar”, señalan entre los miles de respuestas que opinan de este momento.

gran luna de miel

Y es que Natalia y Carlos García se casaron el mes pasado en una impresionante boda en Málaga, y de ahí empezaron su gran luna de miel, lógicamente retransmitida a través de sus redes sociales, donde suman más de 3 millones de seguidores. Les tocó pasar por la sabana keniata y en una de las míticas excursiones por el verde se observan todo tipo de animales exóticos, por lo que en cualquier momento es fácil de ver un ataque de este tipo entre ellos mismos en esa vida salvaje que llevan.

Y es que está siendo una luna de miel un tanto accidentada. Y es que hay que recordar que el globo aerostático en el que estaban los dos influencers malagueños tuvo un aterrizaje un tanto complicado y que acabó con los pasajeros en el suelo en mitad de un safari.