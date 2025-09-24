La boda de dos influencers malagueños que tiene un impacto en redes de tres millones

Como las grandes películas, el final fue más que feliz. Por su frescura, naturalidad y humildad, es una pareja que gusta a la gente. Y es que Natalia Palacios y Carlos García (Carliyo, el nervio) coincidieron por primera vez en persona en Nueva York, así, tal cual, en un viaje improvisado que dio inicio a su romance. Tras ello, lo que ya se sabe, los influencers malagueños se casaron la pasada semana en una emotiva boda compartida a través de sus redes sociales. Y para ponerlo en contexto, cada uno en TikTok tienen cerca de 1,4 millones de seguidores, lo que supone que este esperado encale nupcial tuvo un alcance de tres millones de personas. Una locura, como su amor.

Redes Sociales Imagen de felicidad mientras estaba el acto de la boda de los dos influencers.

Este enlace se convierte así en el broche de oro a una historia que nació en internet y que se materializa en una vida juntos. Lo que comenzó como un intercambio de mensajes en sus redes sociales terminó por convertirse en una relación sólida hasta acabar en una espectacular boda en su Málaga natal. Y grabado en la piel, al tatuarse ellos “pa siempre”.

creadores de contenido

Hay que recordar que Natalia es creadora de contenido especializada en estilo de vida, belleza y viajes, y Carlos es conocido por su humor, frescura en TikTok y supermalaguista. Carlos nunca perdió sus orígenes, el gusto por el fútbol y por los colores blanquiazules. La noticia de su compromiso llegó en agosto de 2024, cuando Carlos sorprendió a Natalia con una pedida en las Azores, frente al mar y al atardecer. Desde ese momento, ambos han compartido con su comunidad los preparativos y la ilusión de una boda que, finalmente, se hizo realidad.

El escenario escogido para la ceremonia fue el Castillo de Santa Catalina, un rincón emblemático de la capital de la Costa del Sol que, al caer la tarde, tiene el mejor atardecer posible. Rodeada de hortensias blancas y acompañada por su abuelo, Natalia Palacios emprendió su marcha nupcial hacia el altar mientras sonaba Por fin veo la luz de la película Disney, Enredados.

Instagram La boda tuvo de todo lo que de ellos se podía esperar.

El diseño del vestido de ella corrió a cargo de la firma de Vicky Martín Berrocal, Victoria Colección. El traje de él, por su parte, fue en tono oscuro con chaleco entallado y una corbata de seda, un tres piezas de pura sastrería que elaboró de forma personal el taller Heredia Tailored Málaga.

El evento de estos dos influencers malagueños se ha convertido en uno de los acontecimientos más esperados en las redes sociales en los últimos días. No se hablaba de otra cosa en TikTok o en Instagram. Los dos novios llegaron al recinto a bordo de un automóvil clásico descapotable de color blanco. De esta boda se sabe todo y como no podía ser de otra manera, fueron ellos mismos quien daban rienda suelta en sus redes a todo lo que acontecía. La estimación es de un impacto millonario en seguidores. Que Natalia y Carlos sean felices... y coman perdices.