Miguel Campello: "Todavía llevo 'elbicho' conmigo"

"Noche y día" es un disco muy largo, doble, donde todo es una cosa y su contraria. Surgió en plena pandemia. Hubo tiempo para entender el tiempo y para aprovecharlo.

El bicho

Cuando suena el nombre de Miguel Campello a todos nos viene a la cabeza 'elbicho'. "Yo soy el bicho que canta y lo seguiré siendo y lo quiero hacer toda la vida porque fue un proyecto muy bonito y del cual todos aprendimos y cada uno hemos seguido nuestro sendero Ese sendero natural también que hace que no lleguen los cauces a los ríos"

Miguel Campello

Miguel Campello ha evolucionado y ha tenido un crecimiento como artista. Ha madurado muchísimo, ha cambiado incluso de elementos musicales dentro de sus composiciones "El quedarte solo también tiene eso, que al final puedes contar un poco con más músicos, con más gente, con más instrumentos, con esa sonoridad que le puede dar una canción Porque al final las canciones son canciones con una guitarra y una libreta Pero luego está como las quieras vestir y a veces también pecamos de eso, de vestirnos demasiado a veces hace calor y te quitas las ropas"

evolución

El público también ha hecho lo mismo, ha crecido y evolucionado al compás de Campello. "Una cosa que siempre es muy curiosa es ver gente siempre nueva en los conciertos, gente que vuelve a llamar a gente y que hace más gente Y de repente te encuentras con un público que yo a veces flipo. Hay dos chavales aquí que a lo mejor tienen 15 o 16 años y una señora al lado que a lo mejor tiene 70 y algo Junta un mejunje muy curioso"

El miércoles día 1 de octubre, la semana que viene Miguel Campello estará en el Teatro Cervantes con el repertorio de este enorme trabajo discográfico "Noche y día"