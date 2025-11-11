Sito Alonso saca pecho del gen competitivo del UCAM Murcia: "El esfuerzo por encima de la táctica"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, ha valorado la victoria ante el KK Bosna como un "partido especial" que el equipo tenía "muchas ganas de jugar". El técnico ha destacado el "nivel muy alto" mostrado por sus jugadores, lo que les ha permitido sellar la clasificación para la segunda fase de la FIBA Europe Cup como primeros de grupo. "Teníamos muchísimas ganas de enfrentarnos otra vez con ellos y mostrar un poco nuestro nivel", ha asegurado tras conseguir la revancha por la derrota sufrida en el partido de ida.

Un equipo con identidad

La clave del éxito, según Alonso, reside en la identidad del equipo, basada en el sacrificio y el compromiso colectivo. "Que la táctica vaya siempre por detrás del esfuerzo", ha sentenciado. Esta filosofía se refleja en una gran intensidad defensiva, especialmente en las segundas partes, donde el equipo consigue arrollar a sus rivales. "El tercero y el último cuarto han sido más intensos que el primero y segundo", explicó el técnico, quien considera que mantener el nivel con las rotaciones es una de las grandes fortalezas del conjunto universitario.

Que la táctica vaya siempre por detrás del esfuerzo" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

El entrenador ha subrayado la importancia de que todos los jugadores de la plantilla se mantengan preparados y con ambición. "Si abandonan ellos en un determinado momento esa ambición por hacerlo bien en estos partidos, no van a estar preparados luego para suplir a alguien por una emergencia", ha advertido. En este sentido, ha celebrado el buen rendimiento de jugadores como Musa Diagne o Dani Pérez, destacando que su aportación es fundamental para el equipo.

Ambición y humildad

Preguntado por la posibilidad de luchar por títulos, Sito Alonso ha mostrado su carácter ambicioso, pero también respetuoso. "Más ambicioso que yo ,es difícil que te encuentres a alguien, pero más respetuoso también", ha afirmado, insistiendo en la necesidad de "ir paso a paso". Por ahora, su único objetivo es recuperar al equipo y preparar el "partido de máxima dificultad" del próximo domingo ante el Breogán.

Dependemos de nuestras defensas" Sito Alonso Entrenador de UCAM CB

Finalmente, el técnico ha elogiado la conexión del equipo con la afición del Palacio de los Deportes, que celebra las acciones defensivas con una pasión especial esta temporada. "Creo que es el año que más se están celebrando", ha comentado. Para Alonso, esta comunión es vital: "Cuando el aficionado se da cuenta y los jugadores se dan cuenta de que dependemos de nuestras defensas, vamos a ser mejor equipo todavía". De hecho, ha calificado el último cuarto ante el Barcelona como "el mejor del año, sin ningún tipo de duda, en cuanto a intensidad y grupo competitivo".