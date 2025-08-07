El Metro de Málaga amplía su horario en Feria: circulará hasta la 1.30 h y hasta las 2.30 h en la noche de los fuegos artificiales

El Metro de Málaga funcionará todos los días de feria hasta la 1.30 horas de la madrugada, con una ampliación especial hasta las 2.30 h la noche del viernes 15 de agosto, coincidiendo con el pregón y los fuegos artificiales. La medida, impulsada por la Junta de Andalucía, busca facilitar la movilidad en una de las semanas con mayor actividad cultural y festiva de la ciudad.

Más horas para moverse durante la Feria

La ampliación supone un total de 13,5 horas adicionales respecto al horario habitual y se aplicará desde el viernes 15 hasta el sábado 23 de agosto. El viernes 15 (la noche de los fuegos) será la jornada con horario más extenso, mientras que el resto de días el metro finalizará su servicio a la 1.30 h.

En cuanto al inicio de los servicios, no habrá cambios: los días laborables comenzará a operar a las 6.30 h y los sábados, domingos y festivos, a las 7.00 h, como es habitual el resto del año.

Más vigilancia por el aumento de viajeros

Durante toda la semana de Feria, el suburbano reforzará la vigilancia en trenes y estaciones para garantizar la seguridad de los viajeros y la normal prestación del servicio en momentos de gran afluencia.

Desde la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que gestiona los metros andaluces a través de la Agencia de Obra Pública, recuerdan que el objetivo es adaptar el transporte público a los eventos que generan gran movimiento de personas, como la Semana Santa, competiciones deportivas o, como en este caso, la Feria de Málaga.