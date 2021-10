Mara, tras superar dos veces el cáncer de mama: “La incertidumbre te supera”

Su nombre es Mara y la suya es una de las tantas historias que podríamos contar con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. En 2018, durante una revisión rutinaria, a las que acudía siempre puntual... nunca faltaba a la cita... los médicos le detectaron un tumor en la mama derecha. Todo fue muy rápido y muy poco tiempo después ya estaba operada.

“MIEDO Y ANSIEDAD”

“En primer momento lo recibes muy mal porque no te lo esperas, no te lo crees... y te genera muchísimo miedo y muchísima ansiedad”, cuenta Mara Castro en COPE Málaga. “Es algo que, sobre todo al principio, la incertidumbre y el desconocimiento te superan” y no es hasta el momento en que “vas al cirujano o al oncólogo y te van explicando, lo pasas muy mal”.

Hoy es el #DíaMundialContraElCáncerDeMama y recordatorio del compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama, día de mostrar nuestro apoyo y respeto a todas aquellas personas que le han ganado la batalla, están luchando y los que lucharán por ganarla. pic.twitter.com/kzlBiMmkRo — CIEUD oficial (@CIEUDoficial) October 19, 2021

Durante una de las revisiones postoperatorias descubrieron que también tenía afectada la mama izquierda, así que el proceso volvió a empezar. Eso sí, ya con menos miedo. “Al principio fueron tantos los miedos de lo desconocido que, cuando me lo detectaron por segunda vez, ya sabía más o menos cómo iba todo y me lo tomé mejor, aunque me tocó otra vez someterme a cirugíua y tratamiento de radioterapia”, relata Mara Castro.

MÁLAGA DRAGON BOAT

En otra de sus visitas al médico, mientras aguardaba su turno en la sala de espera, se puso a ojear un periódico. Le llamó especialmente la atención un reportaje sobre la Málaga Dragon Boat, una asociación deportiva que forman mujeres de Málaga que han tenido o tienen cáncer de mama. Asociación a la que Mara se unió hace ya casi tres años.

Hoy 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para sensibilizar y concienciar pero la prevención debe ser algo de todos los días! #DiaMundialdelCancerdeMama#Tocatepic.twitter.com/r5YKxYLhFc — Katty Zambrano (@kattyzambranog) October 19, 2021

Explica que esta disciplina deportiva se practica en “una canoa ligera y estrechita”, cuya tripulación conforman ocho palistas con un timonel y un tambor. “El movimiento que se ejerce con la pala, la torsión en el tren superior evita los linfodemas”, una secuela de las mujeres que han padecido cáncer de mama y que afecta a los ganglios linfáticos.

El beneficio de hacer este deporte y de pertenecer a la asociación va más allá de lo puramente físico, puesto que es “estar en un equipo, con gente que ha pasado en la misma situación, que te comprende... y disfrutar del mar y del deporte”.

