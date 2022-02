El mapa que muestra quién es el artista más escuchado de cada provincia de España

La forma de escuchar música ha cambiado mucho en los últimos años. Aunque los más nostálgicos vuelven a meterse de lleno en los discos de vinilo, lo cierto es que la mayoría de personas ya no escucha música a través de un reproductor mediante un Compact Disc. La venta de discos ha disminuido considerablemente, y ahora lo que demanda la gente para escuchar a su artista preferido son plataformas como Spotify.

El portal Flooxernow de Atresmedia ha analizado datos sobre los artistas más escuchados de las distintas provincias de España para saber cuál es el artista español más escuchado en cada punto de las islas y de la península. Los datos de reproducciones cambian habitualmente según se ponga de moda una u otra canción y por eso el portal Flooxernow especifica que son datos recogidos al comienzo del mes de febrero. Cabe recordar que se trata del artista más escuchado de cada provincia y que son datos que pueden variar según la semana en la que se analicen.

Almería: David Bisbal, con 7,6 millones de oyentes

Córdoba: India Martínez, con 2,9 millones de oyentes

Cádiz: Niña Pastori, con 2,2 millones de oyentes

Granada: Lola Índigo, con 4,5 millones de oyentes

Huelva: Manuel Carrasco, con 1,6 millones de oyentes

Jaén: Joaquin Sabina, con 2,6 millones de oyentes

Málaga: Pablo Alborán, con 10 millones de oyentes

Sevilla: Beret, con 5 millones de oyentes

Huesca: Jarabe de Palo, con 4.8 millones de oyentes

Teruel: David Civera, con 120.000 oyentes

Zaragoza: Bunbury, con 2.9 millones de oyentes

Melendi, con 5 millones de oyentes

Bustamante, con 525.000 oyentes

Ávila: Marazu, con 81.000 oyentes

Burgos: La M.O.D.A, con 570.000 oyentes

León: Café Quijano, con 1.2 millones de oyentes

Palencia: La La Love You, con 860.000 oyentes

Salamanca: Pignoise, con 560.000 oyentes

Segovia: Hens, con 1.2 millones de oyentes

Soria: Bordón 4, con 60.000 oyentes

Valladolid: Celtas Cortos, con 550.000 oyentes

Zamora: Jesús López-Cobos, con 23.000 oyentes

Albacete: Rozalén, con 3.1 millones de oyentes

Ciudad Real: Dani Fernández, con 1.3 millones de oyentes

Cuenca: José Luis Perales, con 3.3 millones de oyentes

Guadalajara: Despistaos, con 1.4 millones de oyentes

Toledo: Pole, con 1.2 millones de oyentes

Barcelona: Rosalía, con 20 millones de oyentes

Gerona: Mónica Naranjo, con 1.4 millones de oyentes

Lérida: Ezvit 810, con 500.000 oyentes

Tarragona: Bongo Botrako, con 260.000 oyentes

La Shica, con 26.000 oyentes

Enrique Iglesias, con 17 millones de oyentes

