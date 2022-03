El mapa que muestra cuáles son los pueblos más bonitos para visitar en Semana Santa

España es uno de los países que ofrece más variedad a la hora de hacer turismo y no es extraño que sea uno de los destinos preferidos para los turistas. De norte a sur y de este a oeste, nuestro territorio ofrece múltiples opciones.

El tipo de turista va variando en función de la época del año e incluso el destino. La Semana Santa ya está cercana y estos días muchas personas se afanan en preparar su escapada. En este tiempo, el turista que abunda es el nacional que apuesta por una escapada cercana que le sirva para desconcetar.

Si aún no has elegido tu destino y tienes duda, el portal web Tapas Magazine, te recomienda un destino por Comunidad Autónoma,y un sitio para comer. Seguramente, muchos no estarán conforme la elección y pensarán que su municipio es el mejor, pero lo que es indudable que los lugares elegidos rebosan encanto.





Aragón – Aínsa

Situada en la unión de los ríos Ara y Cinca, Aínsa, es un pueblo de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe. Como explican en el sitio web: "Pasear por calles rebosantes de historia y uno de los pueblos más bonitos de Aragón y su casco antiguo ha sido catalogado como Conjunto Histórico-Artístico por su pasado medieval. Destacan la plaza Mayor, la Iglesia románica de Santa María y los restos de su castillo".





Sitio recomendado para comer: Callizo





Andalucía – Vejer de la Frontera





En Andalucía hay quehacer parada en la provincia de Cádiz, concretamente en Vejer de la Frontera, uno de los abundantes pueblos blancos que encontramos en la región. Este municipio está declarado como Conjunto Histórico Artístico en 1976 y I Premio Nacional de Embellecimiento de Pueblos en 1978. Desde "Tapas Magazine" destacan: "Su belleza paisajística y monumental consiguen que siempre queramos volver. El recinto amurallado, la Iglesia Parroquial del Divino Salvador, El Castillo, el Museo de Costumbres y Tradiciones, los patios o los molinos son solo algunos de los monumentos que podemos visitar en el pueblo. Dentro del término municipal tenemos más maravillas como El Palmar o Santa Lucía y su acueducto romano".





Sitio recomendado para comer: La Castillería





Asturias – Tazones

Se trata de un pequeño pueblo marinero situado en el municipio de Villaviciosa, en pleno corazón de la Comarca de la Sidra: "Desta por sus rincones como la Casa de las Conchas siguen robándole el corazón a todo el que llega a sus calles. Sus barrios de San Miguel y San Roque han sido declarados Conjunto Histórico-Artístico"





Sitio recomendado para comer: Rompeolas





Baleares – Pollença









Situado en el extremo septentrional de la isla de Mallorca,Pollença es uno de los destinos paradisíaco que tenemos en España. A parte de sus espectaculares playas y sus montañas "Incluye espectaculares monumentos y construcciones".

Sitio recomendado para comer: La Brasería





Canarias – Tejeda

Ubicado en la isla de Gran Canaria, Tejeda se encuentra en una abrupta caldera volcánica rodeada de barrancos, con lo cual es un destino ideal para aventureros que se atrevan a hacer senderismo o escalada: "Su entorno está plagado de Espacios Naturales Protegidos que incluyen el Monumento Natural de Roque Nublo".





Sitio recomendado para comer : Texeda





Cantabria – Santillana del Mar









Sin lugar a dudas, una de las localidades de mayor valor histórico-artístico de España. Conocida como La villa de las tres mentiras pues ni es "santa", ni "llana", ni tiene "mar", este pueblo destaca su : "Belleza monumental medieval". En el municipio destaca las cuevas de Altamira,conocida como la "Capilla Sixtina" del arte ruprestre.





Sitio recomendado para comer: El Porche





Castilla y León – La Alberca

Como se publica en la página web de este municipio ubicado en la provincia de Salamanca: "Un paseo por sus calles nos traslada a otros tiempos, a otros mundos, perderse por sus rincones y plazuelas es tarea obligada y uno de los mayores placeres para los que buscan paisajes pintorescos, trazados imposibles de belleza singular, fachadas equilibristas y juegos de luces y sombras que alegran nuestra vista"





Sitio recomendado para comer: La Abuela Carmen





Cataluña – Beget

Situado entre la Alta Garrotxa y los primeros desniveles de los Pirineos, Beget es un pequeño pueblo perteneciente a Camprodon en la provincia de Girona. Destaca por: "Un conjunto arquitectónico que conserva todas sus edificaciones medievales de piedra, con callejuelas estrechas, plazas centenarias y varios monumentos románicos, como la iglesia de San Cristóbal o los puentes que unen sus tres sectores".





Sitio recomendado para comer: Can Jeroni





Castilla La Mancha – Villanueva de los Infantes









Villanueva de los Infantes, en el Campo de Montiel, se nos muestra majestuosa y soberbia como una villa repleta de tesoros arquitectónicos El conjunto monumental gira entorno a la plaza Mayor del siglo XVII: "Podemos ver algunas de sus señas de identidad más reconocibles en la calle del General Pérez Ballesteros, el Hospital de Santiago, la alhóndiga con su patio y la Casa del Arco. El Convento de Santo Domingo destaca por haber sido el lugar donde falleció el famoso escritos Francisco Quevedo".





Sitio recomendado para comer: La Fonda de Quevedo





Comunidad Valenciana – Altea

Altea es un pueblo encantador situado en la provincia de Alicante, nos atraerán sus maravillosas playas pero nos encandilará su encanto: "Sus calles blancas empedradas y su iglesia con las típicas cúpulas de azulejos azules de la zona son un imprescindible de la costa levantina. El casco viejo de Altea está lleno de rincones mágicos en los que perderse y contemplar las vistas".





Sitio recomendado para comer: Los Jazmines





Extremadura – Jaraíz de la Vera

Jaraíz de la Vera, ubicada en la provincia de Cáceres. Jaraíz es conocido como la Capital Mundial del Pimentón, dado que es en esta comarca, donde se produce el pimentón con mayor calidad del mundo: "En su patrimonio centenario que se remonta al periodo árabe destaca la Ermita de Nuestra Señora del Salobrar, la picota o el palacio Obispo Manzano. Su entorno natural también es ideal para pasear y hacer alguna ruta por sus senderos".





Sitio recomendado para comer: La Finca-Hotel Villa Xarahiz





Galicia – O Grove









Situado en la ría de Arosa, en la provincia de Pontevedra. La playa de la Lanzada con más de 2 Km de arenal a mar abierto es uno de los destinos ideales para hacer senderismo y "Sus espacios protegidos son un lugar privilegiado, como su zona de dunas".





Sitio recomendado para comer: D’Berto





La Rioja – Ezcaray

Ezcaray fue nombrada “Primera villa turística de La Rioja" y tiene argumentos para ello. Su casco viejo conserva la arquitectura tradicional, el paisaje es de ensueño, se come de vicio y su gente es especialmente activa. Ubicado en la parte alta del valle del Oja, al suroeste de la comunidad se organizan festivales de jazz, jornadas micológicas, fiestas de tradición medieval, cada época tiene su evento, lo que suma variedad a la oferta turística de la villa.





Sitio recomendado para comer: El Portal del Echaurren





Madrid – Nuevo Baztán

Declarado Bien de Interés Cultural se ecuentra ubicado al sureste de la Comunidad de Madrid. Tiene su origen en el siglo XVIII como un conjunto de fábricas de artículos de lujo que se construyeron alrededor del Palacio del Fundador y la Iglesia.





Sitio recomendado para comer: La Taberna de la Olmeda





Murcia – Cabo de Palos

A orillas del Mediterráneo se encuentra un enclave privilegiado de la Región de Murcia. Perteneciente al municipio de Cartagena este pueblo costero destaca por su emblemático faro. El faro construido con sillares de piedra, se erige sobre una antigua torre vigía del siglo XVI: "Sus fondos marinos son la meca de los amantes del buceo, ya que forman parte de la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas".





Sitio recomendado para comer: Bocana de Palos





Navarra – Ujué









Ujué es un pequeño pueblo medieval lleno de encanto, situado en la zona media oriental de Navarra, a 53 Km de Pamplona y 20 Km de Tafalla: "Su enclave es único, ya que está situado en la cima de una montaña dominando la sierra de Ujué. Podréis contemplar el Santuario de Santa María la Real, construido sobre una iglesia románica del siglo XI, y su casco urbano repleto de construcciones centenarias que nos transportan siglos atrás".





Sitio recomendado para comer: Asador Uxue





País Vasco – Laguardia

Esta preciosa villa medieval es la capital de Rioja Alavesa y conserva casi intacto su trazado medieval: " Allí aguardan las iglesias fortificadas de San Juan Bautista y la de Santa María de los Reyes, cuyo pórtico fue policromado por Juan Francisco de Rivera en el XVII".





Sitio recomendado para comer: Doña Blanca





