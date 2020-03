Un malagueño culminará la última aventura de Félix Rodríguez de la Fuente

Homenajeando al mítico divulgador y precursor de la concienciación medioambiental en España en el 40º aniversario de su fallecimiento, Manuel Calvo culminará en Alaska la última aventura de Félix Rodríguez de la Fuente.

La expedición “Desafío Ártico”, organizada por Maraton Dog y Tiendanimal y patrocinada por Royal Canin, arranca su sexta edición consecutiva con la misión de realizar un recorrido con todos los destinos que Félix tenía previsto visitar

'Como cada año, la aventura continúa con sus compromisos de fomentar el deporte, concienciar contra el cambio climático y difundir la historia y la cultura del perro, viajando a uno de los lugares donde humanos y canes se necesitan mutuamente para sobrevivir' cuenta el aventurero Manuel Calvo en 'Buenas Tardes Málaga'.

Este reconocimiento finalizará con un acto en Poza de la Sal, localidad natal de Félix, una vez completado el viaje

LA AVENTURA

La VI edición consecutiva de “Desafío Ártico”, en la que se realizará la misma ruta que Félix Rodríguez de la Fuente recorrió en su última aventura a modo de homenaje, ha sido presentada esta mañana en Madrid, apenas unas semanas antes del 40º aniversario del fallecimiento del mítico divulgador. Esta expedición, que desde su primera edición se ha llevado a cabo en Groenlandia, este año hará su recorrido por Alaska para emular el recorrido que tenía previsto terminar Félix, truncado por un accidente que le costó la vida. Manuel Calvo, líder de la exploración que comenzará esta aventura a principios de marzo, cuenta con el beneplácito y apoyo de la familia de Rodríguez de la Fuente para llevar a cabo esta hazaña en nombre de este legendario personaje.

En honor a esta figura y todo lo que significó, “Desafío Ártico 2020” tiene como título “Tras la huella de Félix”, con la constante de seguir, como cada edición, con los objetivos de fomentar el deporte, concienciar sobre el cambio climático y difundir la historia y la cultura del perro. Manuel Calvo tendrá la misión de recorrer más de 150 kilómetros con dos perros de trineo desde Unalakleet hasta Shaktoolik (ambas en Alaska) durante diez días en un área del planeta con climas de frío extremo donde hay que extremar las precauciones y los cuidados con temperaturas en torno a los -25º C.

En esta edición, que se celebra de forma anual y consecutiva desde hace ya seis años, la aventura comenzará en el sur de Alaska, donde Manuel ejecutará una ruta para alcanzar Shaktoolik en una zona muy problemática para los desplazamientos por el frío y la orografía ayudado por los dos perros de trineo Alaskan Malamute que viajarán con Manuel desde España.

UNA BUENA CAUSA

“Desafío Ártico” es un proyecto que forma parte de “Tiendanimal Educa”, una campaña de Responsabilidad Social Corporativa a nivel nacional de la compañía que, organizada por MaratónDog y Tiendanimal y patrocinada por Royal Canin, trabajan para promover la educación de niños y jóvenes sobre la tenencia responsable de animales y concienciación sobre las consecuencias del cambio climático llevando el mensaje cada año a más de 40.000 estudiantes. Se trata, en esta área, del mayor programa educativo puesto en marcha en el territorio español con el propósito de educar y concienciar acerca del cuidado de las mascotas y, de esta manera, contribuir a la tenencia responsable para evitar los problemas de abandono y maltrato animal.

Para Manuel Calvo, presidente de MaratónDog y líder de la expedición, “Félix Rodríguez de la Fuente y Desafío Ártico han compartido la pasión de divulgar los mismos valores: el respeto y la fascinación por la naturaleza, la comprensión del mundo animal tras comprender su belleza y complejidad y el papel del ser humano ya no sólo como espectador privilegiado de este increíble espectáculo sino como atento guardián de que su intervención y la de sus semejantes no altere lo más mínimo este admirable equilibrio. Contar con el apoyo de la familia de Félix, además de llenarme de fuerza, dota de solemnidad esta aventura dotada de simbolismo terminando la ruta que él no pudo completar”. Además, Calvo ha añadido que “con este homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, además, Desafío Ártico cierra un ciclo de cinco años en el que he recorrido Groenlandia de forma ininterrumpida. Ahora exploraré nuevas tierras y me sumergiré en nuevos horizontes, pero manteniendo inalterables los objetivos: promover el espíritu aventurero entre los jóvenes bajo los valores del respeto a los animales y el medio ambiente con el hilo conductor de la historia y la cultura del perro”.