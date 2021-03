Málaga registra un fallecido y 84 contagios en un día con 221 ingresos por coronavirus

En este año de pandemia, el coronavirus ha dejado 1.491 fallecidos en la provincia y casi 86.600 contagios. En estos doce meses, más de 7.200 personas han tenido que ser hospitalizadas por la virulencia de la enfermedad y 624 de esos pacientes han pasado por la UCI.

Son las cifras del primer año de una pandemia que este lunes, 15 de marzo, deja un fallecimiento por el coronavirus y 84 contagios más, una de las cifras más bajas de esta tercera ola en la que estamos inmersos.

UN AÑO DESPUÉS

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre ha querido agradecer a los sanitarios y a los trabajadores esenciales el esfuerzo que hicieron cuando llegó la pandemia y el que siguen haciendo un año después. El regidor también ha destacado la ola de solidaridad que se desató hace 12 meses ante la falta de material de protección: "Hacer mascarillas, poner las caretas de material que pudiera proteger de la llegada de aerosoles con el virus, etc. Recordarán ustedes el esfuerzo que hubo. Donación de recursos económicos para que pudiéramos dar una respuesta más ágil a los temas relacionados con la alimentación. El esfuezo fue muy grande".

De la Torre asegura que un año después la situación sanitaria es muy distinta gracias a la llegada de la vacuna. Otra cuestión distinta es la del plano económico "lo que tenemos es una situación económica muy dura en el sector ligado al turismo. La movilidad ha estado impedida en muchos momentos y aún no se ha recuperado. Ahora en Semana Santa no está nada claro, parace que no podremos tener movilidad entre comunidades autónomas", señala el alcalde.

CRIBADOS

La Consejería de Salud y Familias realiza esta semana cribados masivos en cuatro localidades de la provincia (Teba, Ojén, Gaucín y Cómpeta) una vez que la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha informado de que pueden ser susceptibles de una evaluación específica de riesgo tras haber detectado en los mismos una tendencia creciente de los contagios por coronavirus.

Las pruebas tendrán lugar durante el martes y el miércoles. Así, está previsto que este martes la unidad móvil esté de 10.00 a 13.00 en Teba, y de 15.15 a 18.00 en Ojén; y el miércoles se harán pruebas en Gaucín, en horario de 10.00 a 12.30, y en Cómpeta en horario de 10.00 a 13.00.

Como es habitual los participantes en los cribados han sido seleccionados según un muestreo aleatorio y están siendo citados de forma automática en una agenda específica a través de SMS indicándoles que han sido seleccionados para la realización del cribado, que es de carácter voluntario, y en el que se le indicará día y franja horaria a la que deben acudir.

Es importante que únicamente acudan a realizarse las pruebas las personas seleccionadas, las cuales deberán ir al punto habilitado para realizar las pruebas, han precisado desde la Junta de Andalucía en un comunicado.

Para estas pruebas se utilizarán test de antígenos, los cuales están equiparados en capacidad diagnóstica a las a PCR y permiten conocer el resultado en unos 15 minutos.

