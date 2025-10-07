Málaga refuerza las medidas para alejar a los jabalíes: más abrevaderos, vegetación y dardos anestésicos

Málaga reforzará las medidas para reducir la presencia de jabalíes y cerdos asilvestrados en zonas urbanas próximas a espacios forestales de la ciudad, con la creación de más abrevaderos, la plantación de vegetación para que tengan más alimento y, en caso de ser insuficientes, capturas por medio de arcos con flechas o con dardos anestésicos.

El objetivo es que puedan hidratarse y alimentarse sin descender a zonas urbanas, después de que en los últimos meses piaras de estos animales se hayan adentrado en numerosas ocasiones en la ciudad, donde el pasado marzo incluso obligaron a interrumpir el tráfico unos minutos en el centro de la capital malagueña.

NUEVO CONTRATO PARA EL CONTROL DE JABALÍES

Con el fin de reducir el riesgo que estos animales pueden suponer para la integridad de las personas, el tráfico y el mobiliario público y privado, el Consistorio ha licitado un nuevo contrato, por un importe de 30.000 euros y un año de duración -prorrogable otro- que da continuidad a las actuaciones llevadas a cabo desde septiembre de 2024.

La empresa que resulte adjudicataria deberá aumentar las medidas de prevención y control, para lo que se plantea la creación en el terreno periurbano o de dominio público-hidráulico de más abrevaderos y la plantación de vegetación para que estos animales tengan más alimento.

Además, se continuará con la monitorización de las distintas piaras mediante visitas nocturnas a lugares habituales, la inspección con cámaras térmicas e identificación de desplazamientos dentro de la zona urbana.

LLAMAMIENTO CIUDADANO: NO DAR ALIMENTO A LOS JABALÍES

El Ayuntamiento ha vuelto hacer un llamamiento a los ciudadanos para que no suministren alimentos a los jabalíes, y ha recordado que está prohibido dejar los residuos fuera de los contenedores.

Con estas medidas se pretende crear un cordón en la ciudad que evite la presencia de estos animales en zonas urbanas, aunque en el supuesto de que estas acciones disuasorias resulten insuficientes se sigue contemplando la realización de capturas por medio de arcos con flechas y flechas adaptadas con dardos anestésicos.

A este respecto, ha recordado que el uso de arcos es uno de los métodos recomendados por la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y ha asegurado que se priorizará la utilización de dardos anestésicos, siempre que sea posible, de forma que la administración de sedantes y el sacrificio con productos eutanásicos se realizará siempre bajo supervisión veterinaria.

Europa Press Presencia de jabalíes en el entorno urbano

INCINERACIÓN DE LOS EJEMPLARES SEDADOS

De aplicarse el uso de sedantes, los animales no podrán ser destinados a consumo humano, por lo que deberán ser incinerados en instalaciones autorizadas.

En cambio, cuando se capturen con flechas, los animales y sus subproductos deberán ser transportados y tratados de conformidad con la normativa de sanidad animal y de salud pública.

Estas capturas se realizarán preferentemente en aguardos nocturnos, aunque si las condiciones lo requieren, se podrán llevar a cabo en horario diurno en momentos en los que no haya riesgo para las personas ni se produzcan molestias ni perturbaciones en los servicios públicos y la normalidad ciudadana, ha precisado.

Para ello, la empresa deberá contar con arqueros formados y que acrediten la cualificación por parte de la Federación Andaluza de Caza, así como de un veterinario. Desde septiembre de 2024 hasta la actualidad han sido capturados 45 ejemplares.