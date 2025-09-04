Málaga, pendiente de un posible caso de gripe aviar

En Málaga, han saltado todas las alarmas ante la sospecha de un brote de gripe aviar que ha llevado al Ayuntamiento de Málaga a cerrar el Parque de Huelin, hasta que se tengan los resultados de los análisis que confirmen o descarten, que la muerte de una veintena de aves en ese recinto, no responde a un caso de gripe aviar.

Esta es una decisión que se ha tomado por recomendación de la Junta de Andalucía, que es la administración que se encarga de desarrollar el protocolo en estos casos. El primer paso es analizar las muestras. "Se envían muestras al Centro Andaluz de Diagnóstico, en este caso también se ha mandado a un laboratorio del ministerio para descartar lo que sería la gripe aviar" . El delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, José Antonio Víquez, en este caso, las muestras se han enviado a Madrid porque, hace unos días, se confirmó un brote de gripe aviar en un parque de Sevilla. Este es el motivo por el que se sospecha del caso de Málaga. "Para el lunes o martes podremos tener un análisis concluyente"

caso aislado

Según fuentes municipales, se trata de un caso aislado, ya que no se han detectado más muertes en ese parque, ni en ningún otro humedal de la capital. En COPE Málaga le hemos preguntado a un experto por la gripe aviar. José Luis Peñate, vicepresidente del Colegio de Veterinarios de Málaga. "Es una enfermedad vírica que afecta principalmente a aves y hay varios tipos y especies"

Los patos los má afectados

Los más vulnerables

Entre las especies encontradas muertas en el Parque de Huelin, la más vulnerable es el pato. Sobre la incidencia que podría tener en el ser humano, asegura que, por ahora, no hay motivos para preocuparse. "Tiene diversos tipos de afectaciones, entre ellos puede ser el humano, pero no será una cuestión para levantar el pánico en la sociedad porque no existe una analítica que determine de forma certera el diagnóstico final"

Habrá que esperar a lo que digan unos análisis que se conocerán a principios de la semana que viene. Hasta ese momento, el Ayuntamiento de Málaga mantendrá cerrado el Parque de Huelin y una especial vigilancia en el resto de humedales de la capital.

Desde el Consistorio han indicado que esta decisión es temporal, por lo que una vez se conozcan los resultados de los análisis en los próximos días, se adoptarán las acciones que sean precisas, en coordinación con los protocolos establecidos por la Junta de Andalucía y los ministerios de Agricultura y Sanidad.