Málaga encara el primer puente sin restricciones con buenas previsiones de ocupación hotelera

En 92 municipios de la provincia han desaparecido las restricciones. Ya no se ven carteles advirtiendo del aforo en ninguna tienda, ni con menos mesas de lo normal en ningún restaurante. El motivo es que casi toda la provincia está desde hoy en nivel 0 de riesgo por la pandemia. Hace una semana que el distrito sanitario de la Serranía de Ronda bajó a ese nivel y ahora se han sumado Málaga, Guadalhorce, Axarquía y La Vega en Antequera. Así que ya desde hoy no hay limitaciones (salvo la mascarilla, que hay que seguir usándola en interiores). Solo los once municipios que forman el distrito sanitario Costa del Sol siguen en nivel uno al menos una semana más.

INCREMENTO DEL TURISMO

Está a punto de comenzar el puente de la Hispanidad, el primero sin restricciones por el Covid y ya se están notando los efectos positivos sobre las previsiones de ocupación hotelera para los próximos días. Desde la Consejería de Turismo de la Junta apuntan que, en Málaga, esa ocupación será del 70 por ciento. En el caso de las viviendas turísticas son aún mayores. Según la Asociación de Viviendas Turísticas, a día de hoy las previsiones para Málaga capital son del 80 por ciento, y confían en que durante el puente se llegue a rozar el cien por cien.

En la provincia se espera que la ocupación sea algo menor, pero aun así rondará el 80 por ciento. Las cifras más bajas las encontramos en la Costa del Sol como explica el delegado en Málaga de la Asociación de Viviendas Turística, Francisco Martín: “No es un puente de sol y playa y ahora mismo nuestras previsiones están entorno al 40 por ciento de ocupación”.

CAMBIO DE TENDENCIA

Desde el sector confían en que esa previsión pueda aumentar debido al cambio de tendencia que se ha producido durante la pandemia a la hora de reservar. Una situación que complica los cálculos de ocupación “se han acortado mucho los plazos desde que se hace la reserva hasta que se disfruta la estancia. Se hacían con meses de antelación pero a raíz de la pandemia se redujo a semanas y ahora estamos hablando de días, incluso de horas”, señala en COPE Málaga Francisco Martín.

AUMENTO DE EXTRANJEROS

En referencia al perfil del turista que usa este alojamiento, más de la mitad de los clientes de las viviendas turísticas siguen siendo nacionales, aunque el turismo extranjero comienza a recuperarse “principalmente es turismo familiar que busca intimidad en una vivienda y parejas. Por fin estamos recuperando el turismo extranjero. Personas de media edad que viene a hacer un turismo cultural, a pasear por la ciudad y a consumir en el comercio local y en los restaurantes”.