Roberto Moreno, hospitalizado por una crisis hipertensiva

El entrenador español Roberto Moreno fue hospitalizado este miércoles a causa de la crisis hipertensiva que sufrió durante el partido de Copa de Rusia entre su equipo, el Sochi, y el Krasnodar, que terminó con victoria del conjunto visitante (2-4).

"Sufrió una crisis. Lo llevaron en ambulancia al hospital. Su vida no corre peligro", aseguró Ígor Kudriáshov, director deportivo del club ruso, al diario Sport-Express.

Moreno, que entrena al Sochi desde diciembre de 2023, se sintió mal a falta de menos de un cuarto de hora para el final del encuentro, coincidiendo con el primer gol de su equipo y con un 1-3 en el marcador.

Las imágenes en televisión mostraron en directo cómo el técnico catalán era acompañado hacia el túnel de vestuarios por alguno de sus ayudantes.

El exseleccionador español, de 47 años, abandonó el hospital por su propio pie después de que los médicos concluyeran tras examinarlo que no necesita ser ingresado ni pasar la noche encamado.

El Sochi, que ascendió esta temporada a la división de honor, es ahora mismo colista de la liga rusa, con un empate y cinco derrotas en seis partidos disputados.