Málaga es la provincia andaluza donde más veces ha caído el Gordo de Navidad

Mañana se producirá la imagen que para muchos representa el inicio de la Navidad: el sorteo de la Lotería, el sorteo del Gordo. Málaga ha sido tradicionalmente una provincia muy afortunada. La nuestra es la provincia andaluza en la que más veces ha caído el Gordo.

En concreto, aquí el primer premio de la Lotería de Navidad ha caído dieciséis veces, diez de ellas en la capital.La terminación más agraciada, por cierto, el cinco. Málaga y Sevilla se disputan cada año el puesto de ser la provincia andaluza que más gasta en Lotería, aunque este año la pandemia ha hecho que, por primera vez, no se manejen datos oficiales de cuánto vamos a gastar en décimos de Navidad. Lo que sí se sabe ya es que las ventas han caído de forma importante, alrededor de un veinte por ciento. Hay dos motivos fundamentales “cuando nosotros vamos de viaje a otras provincias, ya sea por ocio o por trabajo, solemos traernos lotería. Este año no ha existido, con lo cual la campaña de verano ha sido bastante pobre”, asegura en COPE el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Málaga, Miguel Ángel Conejo. Además, señala otro motivo “uno de los canales importantes de distribución de lotería de Navidad es la hostelería que este año ha tenido un año muy complicado, por lo que también ha habido bajada”.

¿HASTA CUANDO PUEDO COMPRAR?

Si este año aún no te has hecho con ningún décimo para el sorteo de Navidad, aún estás a tiempo de hacerte con uno. Las administraciones tienen hasta las 22:30 de hoy para realizar la devolución de los décimos no vendidos, por eso el delegado hace una advertencia: “Yo lo que recomiendo es que no se deje para última hora porque puede haber administraciones que se queden sin papel, que lo hayan vendido todo. También hay otras que se queden con algo de lotería y se arriesguen a no venderla pasadas las 22:30, pero nos podemos encontrar con colas kilométricas antes de que cierre el punto de venta”.

¿Y SI ME TOCA?

Quizá tengas suerte y mañana seas uno de los afortunados que gane el premio Gordo de Navidad. Si es así, este es el consejo del delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Málaga “un décimo son 400.000 euros, menos lo que se queda Hacienda, es decir, 328.000 euros. Si ponemos una cifra de retribución normal, que puede ser de un 4 por ciento, nos daría 1.100 euros mensuales invertidos si no tocamos ese capital. Con lo cual está la opción de comprarme una casa o un coche y quedarme sin un euro, o lo invierto y todos los meses recibo 1.100 euros. Yo optaría por lo segundo”, asegura Conejo, quien durante la entrevista apela a un dicho popular: “El dinero que rápido llega, rápido se va”.

No sabemos si nos tocará o no, pero lo que si es seguro es que estaremos todos pendientes del sorteo que, como todos los años, se podrá seguir en directo en la Cadena COPE con un programa especial.

