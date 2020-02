Los riesgos de maquillarse para tomar el sol o esquiar

Maquillarse para tomar el sol, dar un paseo por el monte o practicar actividades de nieve, no es recomendable. Sin embargo, si eres de las que se niega a que los demás vean sus ojeras, sus poros abiertos o sus manchas en la piel, puedes adoptar pequeños y saludables hábitos que paliarán los efectos negativos del maquillaje.

CREMA PROTECTORA DE BASE

Para resolver la duda que tienen muchas mujeres sobre si maquillarse o no en determinadas ocasiones, en COPE hemos recurrido al doctor Leandro Martínez, que es director de la Unidad de Dermatología del Hospital Regional de Málaga y dermatólogo de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología. El experto es tajante: “Lo adecuado es no maquillarse si vamos a la playa o a hacer una actividad deportiva al aire libre, pero es cierto que hay gente que se niega a no ir maquillada. En ese caso, lo que podemos hacer es ponernos crema protectora, gafas de sol y gorra… y si no hay más remedio maquillarse de forma suave”.

MAQUILLAJE CON PROTECCIÓN

El doctor Martínez recuerda que en el mercado existen diferentes maquillajes que ya incorporan un factor de protección para esas personas que no se resisten a maquillarse en todas las situaciones. La clave está en elegir el maquillaje. “Es importante que sean maquillajes libres de grasa y que no sean comedogénicos, es decir, que no obstruyan los poros de la piel”, recomienda el dermatólogo Leandro Martínez.

RETIRAR EL MAQUILLAJE

Elijas una crema protectora de base para posteriormente maquillarte, o te decantes directamente por un maquillaje con factor de protección, lo realmente importante es limpiar el rostro. “Seamos muy estrictos y después de ir a la playa o hacer una actividad física, retiremos ese maquillaje para que no queden restos que obstruyan los poros de la piel, porque la situación ideal es no ir maquillada”, asegura el doctor.

TRES CONSEJOS

Si le preguntamos al doctor Martínez cuáles son los tres consejos que nos daría para mantener una piel sana y bonita, la respuesta es contundente: mantenerla libre de maquillaje, hidratarla bien y protegerla del sol. Eso sí, sin olvidar una buena limpieza diaria. “Habría que entrar en el debate de si la piel tiene que respirar o no, para eso están los pulmones, pero lo cierto es que, si no utilizamos maquillajes adecuados y, además, no limpiamos el rostro, podemos provocar una piel más reactiva y más sensible. Por ejemplo, en las pieles sensibles aparecen rojeces y en las pieles con tendencia al acné pueden aparecer granos”, explica el director de la Unidad de Dermatología del Hospital Regional de Málaga y dermatólogo de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología.