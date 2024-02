Lola Bernabé explica la receta que se ha hecho viral en redes sociales: pan sin amasado

El pan es un alimento que nos acompaña en el día a día, ya sea para desayunar, como acompañamiento para el almuerzo, para merendar o para cenar. Los hay de muchos tipos, pero lo mejor, como todo, es hacerlo de manera casera. Además, siempre se puede congelar para que no se reblandezca o endurezca en los días posteriores. En estos últimos días, una publicación sobre una receta para hacer pan se ha hecho viral (ya roza los tres millones de visualizaciones) y en COPE Málaga han querido conocer los detalles.

La influencer gastronómica Lola bernabé, más conocida en redes sociales y en su blog como 'Loleta by loleta', cuenta en COPE Málaga la receta que se hecho viral, sobre todo, en Instagram, y que la ha llamado 'pan sin amasado'. “Es verdad que es un vídeo muy bonito, que va sin voz, solamente una música muy tranquilita y el sonido de la elaboración del pan y ese crujir que tiene el pan, Es un pan muy fácil, se hace con patata cocida, que qui izás sea una de las razones por las que ha tenido tanto éxito. A la gente le choca que simplemente con patata y con harina pueda salir un pan así"cuenta Lola Bernabé





INGREDIENTES DEL PAN SIN AMASADO



300 gr de patatas cocidas

400 ml de agua tibia

10 gr de levadura seca

550 gr de harina de fuerza

2 cucharaditas de sal

Unas ramitas de romero fresco





PASOS A SEGUIR PARA HACER EL PAN SIN AMASADO

El primer paso a la hora de elaborar este viral pan sin amasado es cocer las patatas con piel, ya sea en agua hirviendo o en el microondas. Posteriormente las pelamos y las machacamos bien con un tenedor. “Es importante que no queden grumos para que luego en el pan no nos encontremos un trozo de patata grande”, apunta.

En un bol ponemos la harina, la sal, la levadura, un poquito de romero fresco y el puré de patatas. Le añadimos ligeramente el agua tibia y, simplemente con una cuchara de madera o con un batidor danés, mezclamos todo hasta que veamos que ya no queda nada de agua suelta y nada de harina suelta. Lo tapamos y dejamos levar dos horas y media. “A mí me gusta dejar levar la masa dentro del horno apagado porque ahí sabemos que no tiene ninguna corriente de aire y la masa va a levar muy fácilmente”, comenta Lola Bernabé.

Una ve que la masa haya subido tras ese tiempo, la pasamos a la superficie de trabajo con un poquito de harina. “Ahí vamos a darle un poco de plegado, vamos a coger por la esquina de arriba la masa, la levantamos y la llevamos al centro. Y lo mismo vamos a hacer con las otras cuatro esquinas. Es simplemente unos pliegues. Le damos la vuelta a la masa, hacemos una especie de bola y la vamos a poner sobre un banetón, o cualquier bol que tengamos en casa, le ponemos un trapo, espolvoreamos con un poquito de harina y tapamos con un trapo uno veinte minutos”, explica.

Precalentamos el horno a 220º con calor arriba y abajo, y vamos a poner dentro una cacerola. La metemos y pasamos los veinte minutos, vamos a sacarla, vamos a dejar caer la masa de pan dentro de la cacerola. Metemos la cacerola en el horno y vamos a hornear a esa temperatura durante 25 minutos. Después de todos esos 25 minutos, sacamos el pan y sin tapar volvemos a hornear 25 minutos más y ya lo tenemos listo.





UN PAN PARA TODO Y QUE SE PUEDE CONGELAR

Por último, Bernabé dice que es este pan sin amasado es un pan que sirve para todo. “Es un pan pan que te puedes tomar con un poquito de aceite y un poquito de sal por la mañana o con mantequilla y mermelada; o lo puedes usar para hacer tostas o para el bocadillo y llevártelo a la playa con una buena tortilla de patatas. Yo normalmente lo que hago es cortarlo en rebanadas y lo congelo", concluye.