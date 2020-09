Las seis recetas más saludables para ponerte en forma después del verano

Bien sea por el periodo de confinamiento o por los meses de verano que han finalizado hace muy poco, muchas son las personas que han ganado algún kilo. Durante el verano, por ejemplo, se suelen realizar mayores excesos en la alimentación puesto que se come más fuera de casa y no se pasan tantas horas en la cocina de uno mismo. Ahora, con la vuelta a la rutina, muchos desean retomar las buenas costumbres y llevar una dieta equilibrada. Y no es complicado, ya que se pueden elaborar recetas sencillas, sabrosas y saludables.

Para ello hemos acudido a los expertos nutricionistas de 'Nutritienda', una empresa de productos de salud y belleza que apuestan por una alimentación saludable, que nos han recomendado una serie de recetas muy fáciles de elaborar.

LOS ENTRANTES

Pimientos al pimentón dulce con alcachofas

Ingredientes para 2 personas:

- 2 pimientos grandes

- 90g de arroz integral o quinoa

- 1 cebolla morada

- Medio puerro

- 4 champiñones

- Medio tarro de alcachofas

- Salsa: media cebolla + medio diente de ajo + 150g salsa de

tomate casera + 1 vaso de agua caliente + 1 cucharada de pimentón dulce y sal

- Perejil

Elaboración:

Lo primero que hacemos es el arroz integral o de quinoa en un cazo con agua hirviendo. Mientras se va cociendo el arroz vamos a preparar los pimientos. Para ello les cortamos la parte de arriba y los asamos 25 minutos en el horno a 200 grados o en el microondas a máxima potencia durante 10 minutos. Posteriormente troceamos las alcachofas y el resto de verdura y las salteamos en una sartén a fuego lento hasta que estén pochadas. En otra sartén preparamos la salsa con los ingredientes anteriormente citados. Una vez que esté hecha la añadimos a la sartén en la que tenemos el sofrito de verduras, en la que también habremos echado ya el arroz o la quinoa para que así se caliente todo junto y cojan sabor. Cuando los pimientos estén listos los rellenamos con el sofrito y la salsa y servimos.

Habitas baby con pasta de lentejas, nueces y dátiles

Ingredientes para 2 personas:

- 1 bote de habitas baby

- 60 g de pasta de lentejas

- 8 Nueces

- 4 dátiles

- Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta

Elaboración:

En esta receta basta con cocer la pasta de lentejas en una cazo con agua hirviendo durante 15 minutos aproximadamente. Después salteamos las habitas, las nueces, los dátiles y la pasta con un poquito de AOVE y le añadimos un poco de sal y pimiento y lo servimos.

LOS PLATOS PRINCIPALES

Lasaña de berenjena con merluza

Ingredientes para 2 personas:

- 2 berenjenas medianas

- 200 g de espinacas

- 150 g de requesón

- 3 dados de queso feta

- 4 medallones de merluza

- 1 cebolla

- 2 dientes de ajo

- 2 cucharadas de salsa de tomate casera

- Albahaca

- Aceite de oliva, sal, pimienta negra y nuez moscada

Elaboración:

Comenzamos cortando las berenjenas en láminas horizontales de medio centímetro, las colocamos en un plato y le añadimos un buen puñado de sal gorda para que suelten el agua durante unos 30 minutos. En una sartén doramos los ajos, la cebolla y el pescado desmigado Cuando pasen dos minutos le añadimos el requesón, el queso feta, la salsa de tomate y las espinacas. Cuando las berenjenas ya hayan soltado el agua las doramos unos tres minutos y las colocamos sobre la bandeja del horno. Sobre ellas vamos añadiendo la mezcla que tenemos en la sartén hasta hacer dos o tres pisos de lasaña. Le ponemos por encima un poco de queso parmesano y horneamos durante 30 minutos a 180 grados.

Wraps de repollo rellenos de salmón y cuscús

Ingredientes para 2 personas:

- 4 hojas de repollo

- 2 lomos de salmón fresco

- 1 Tomate rojo grande

- 1 Cebolla

- 150 gramos de cuscús

Unas hojas hierbabuena

Un poco de perejil

- Limón

- Aceite de oliva, sal, pimienta negra

Elaboración:

Primero ponemos a hervir el cuscús durante 10 minutos y las hojas de repollo durante cinco minutos. Mientras tanto cortamos los filetes de salmón en taquitos y los doramos unos segundos. Picamos la cebolla, el tomate, el perejil y la hierbabuena y lo mezclamos con el salmón en un bol junto al zumo de limón y un poco de aceite. Le añadimos también el cuscús y lo salpimentamos al gusto. Por último cogemos esta mezcla, rellenamos las hojas de repollo, las hacemos un rollo, cortamos los extremos y servimos.

LOS POSTRES

Albaricoques con almendras

Ingredientes para 2 personas:

- 2 Albaricoques

- 1 cucharada de almendras laminadas

- 2 cucharadas de almendras molidas

- 1 Coco rallado.

- 1 cucharada de miel natural

- Canela

Elaboración:

Cortamos los albaricoques por la mitad y le retiramos el hueso. Por otro, en un cazo calentamos la miel junto con el coco rallado y las almendras laminadas y molidas. Es importante no dejar de remover la mezcla mientras se cocina. Cuando esté bien caliente echamos esta mezcla sobre los albaricoques y los horneamos a 180 grados durante 10 minutos. Les añadimos un poco de canela y los servimos.

siraphol siricharattakul

Mousse de plátano y café

Ingredientes para 2 personas:

- 1 plátano maduro de Canarias

- 2 de claras de huevo

- 1 café espresso

- 5 dátiles deshuesados

- 2 hojas de gelatina de 2g cada una

- Coco rallado

Elaboración:

Hidratamos las hojas de gelatina en agua fría durante 10 minutos. Troceamos el plátano maduro, lo echamos en un recipiente junto al café y lo calentamos durante un minuto en el microondas. Después trituramos esta mezcla junto a los dátiles y le añadimos las hojas de gelatina hasta que todo quede como un puré. Ese puré lo mezclamos también con las claras montadas. Lo servimos en pequeños vasitos y lo dejamos enfriar durante al menos dos horas en el frigorífico. Antes de servirlo lo decoramos con un poco de coco rallado.