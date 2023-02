Juanma Moreno ofrece recursos de la Junta para un AVE directo que conecte Málaga y Sevilla en unos 50 minutos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este miércoles que el Gobierno que preside está trabajando en un "proyecto ambicioso" para el que ofrece "recursos propios" de la Administración autonómica, y que pasaría por impulsar un "AVE directo" que conectara las ciudades de Sevilla y Málaga en unos 50 minutos de trayecto en ese tren de alta velocidad.

Así lo ha explicado el presidente andaluz durante su participación en un encuentro informativo organizado por el diario 'ABC' de Sevilla en el que Juanma Moreno ha advertido de que "si en algo tenemos un déficit" en Andalucía "es en el ámbito del ferrocarril", y al respecto ha sostenido que esta comunidad autónoma "no va a tener la cohesión que necesita y, por tanto, la capacidad de competir", si no cuenta con "un eje que vaya de oriente a occidente, desde Almería a Huelva, y que sea a través del ferrocarril", que no solo transporta a personas, sino también mercancías, según ha subrayado.

PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS

Moreno ha lamentado que Andalucía cuenta con "la peor red en términos de ferrocarril, porque se ha ido desmantelando, en la parte que cruza" la región "de oriente a occidente", y ha explicado que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, "ha presionado muchísimo", y la Junta ha realizado "muchas alegaciones" al Plan Director de Infraestructuras del Gobierno de España para que, en las obras que en esa planificación se recogen, "esté Andalucía como prioritaria".

Además, ha apuntado que desde la Junta han "trasladado al Gobierno que incluso internamente estábamos dispuestos a asumir nosotros la responsabilidad de la gestión de esos ferrocarriles con el objetivo de dinamizarlos o ponerlos en marcha, en algunos casos, dada la falta de interés que muestra el Gobierno de la nación por los ferrocarriles en el interior de Andalucía".

Moreno ha incidido en que "es muy difícil que Andalucía en bloque pueda sacar todo el valor añadido a lo que produce si no tenemos un nexo de comunicación que cruce desde Huelva a Almería".

CONEXIÓN DIRECTA ENTRE SEVILLA Y MÁLAGA

Tras ello, el presidente ha aludido a un "objetivo fundamental" de la Junta en el que "ya estamos trabajando", para conectar de forma directa las ciudades de Sevilla y Málaga, que suponen "en torno al 44-45% del PIB de Andalucía", de forma que son "dos grandes motores tremendamente complementarios que necesitan abordar su conectividad de manera ágil", según ha razonado.

Moreno ha defendido así que "ese sueño o esa posibilidad de la alta velocidad entre Sevilla y Málaga que pudiera estar en torno a 50-55 minutos supondría una especie de puente aéreo entre las dos grandes provincias y ciudades de Andalucía", además de "un impulso a esas dos conurbaciones urbanas que atraería enormes beneficios a ambas".

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Se trata, según ha remarcado el presidente, de un "proyecto ambicioso por su cuantía en el que estamos trabajando desde el Gobierno andaluz para iniciar todos los estudios" necesarios, "todas las posibilidades de financiación", y ha explicado que desde la Junta están "dispuestos incluso a poner recursos propios", y abogan por "la colaboración de otras administraciones".

Al hilo, ha apostillado que, respecto a este proyecto, "hasta ahora no hemos encontrado calor por el Gobierno de la nación, que es quien ahora mismo tiene la titularidad de Adif y Renfe, pero estamos convencidos de que ese objetivo de unir toda Andalucía, de oriente a occidente, y esas grandes ciudades tiene que ser un objetivo a corto plazo", ha añadido.

OBRA INICIADA

Moreno ha confirmado que en lo que piensa es en "un AVE directo Sevilla-Málaga", y ha aclarado que al respecto "hay ya alguna obra iniciada", y "hubo una etapa en la que se iniciaron proyectos, y una parte de plataforma hecha que se podría utilizar", aunque también ha reconocido que "es una obra cara y compleja".

En todo caso, el presidente ha remarcado que, "si Sevilla y Málaga estuvieran en torno a 40-50 minutos, el impacto económico para ambas ciudades y para Andalucía" que esa conexión generaría "sería enorme", porque "la mayor circulación interna que se produce en Andalucía es entre Sevilla y Málaga", y él se declara "un enamorado de la potencialidad que tienen estas dos provincias", por lo que apuesta por "ponerlas en valor para beneficio" de ambas y "de Andalucía" en general, según ha concluido.