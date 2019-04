José Enrique Lara: "Vox no roba votos a nadie, los demás los pierden"

El partido liderado por Santiago Abascal, Vox, tendrá representación malagueña en el congreso al conseguir un diputado por Málaga. Esa responsabilidad ha recaído sobre Patricia Rueda.

En cuanto a los municipios de la provincia, Vox se ha convertido en la fuerza política más votada en Benahavís y ha arrebatado el liderazgo al PP. Allí ha ganado las elecciones el partido de Abascal con casi una cuarta parte de las papeletas "las personas son libres. A lo mejor están hartas de un sistema de gobierno y están buscando un cambio", ha señalado José Enrique Lara, responsable provincial de Vox y candidato a la alcaldía de la capital.

FRAGMENTACIÓN DE LA DERECHA

Sobre los que relacionan el ascenso de Vox con el batacazo del PP, por la fragmentación del voto de la derecha, José Enrique Lara, ha sido contundente en Herrera en COPE Más Málaga "los votos no se roban, se pierden. El Partido Popular los ha perdido, nadie se los ha robado. Si no se vota a un partido es porque no se está de acuerdo con su ideología o con su forma de actuar".

LOS PARTIDOS Y SUS DIPUTADOS

Ya sabemos cuántos diputados tiene cada partido y todos tienen algo en común; todos sus "cabeza de lista", se estrenan en el Congreso, menos uno.

PSOE

El PSOE cuenta con 4 diputados. Como número uno de la lista se encuentra el “sanchista” Ignacio López. Militante del PSOE de Málaga desde enero de 1997 con diversos cargos en la agrupación de El Palo-Pedregalejo, el último como Vicesecretario General. López, es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

La segunda en la lista es Fuensanta Lima, exsenadora y exprimera teniente alcalde de Mijas. Lima es vicesecretaria general del PSOE en Málaga.

José Carlos Durán es el tercer diputado del PSOE. Durán forma parte de la dirección del PSOE ANDALUZ y es concejal en el Ayuntamiento de Málaga.

El cuarto puesto en el Congreso por el PSOE lo ocupa la sanchista Mariló Narváez, que fue alcaldesa de El Burgo y diputada provincial. Ahora es concejala en ese municipio.

Ciudadanos

Tras el PSOE, se sitúa Ciudadanos con dos diputados. El cabeza de lista Guillermo Díaz. De profesión abogado y diputado por Málaga desde 2016.

Por ciudadanos también asume la responsabilidad de diputada Irene Rivera. Funcionaria de la Adiministración General del Estado. Es diputada desde 2015.

PP

El Partido Popular también ha conseguido dos diputados. El cabeza de lista Pablo Montesinos. Para este periodista de profesión, ha supuesto el salto a la política.

El número dos es para Carolina España, nombre conocido en el Congreso. En 1999 fuen concejala en el Ayuntamiento de la capital, y diputada desde 2011.

UNIDAS PODEMOS

Unidas Podemos contará con dos diputados. Su cabeza de lista por Málaga, el coordinador federal de IU y diputado desde 2011, Alberto Garzón.

También asumirá responsabilidad de diputada la número dos de Unidas Podemos, Eva García Sampere, Diputada por Málaga desde 2016.