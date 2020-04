El obispo de Málaga, Jesús Catalá: "La Semana Santa ni se suspende ni se traslada, la estamos viviendo"

El Obispo de la Diócesis de Málaga y Melilla, Jesús Catalá, reflexionó en los micrófonos de COPE Málaga por como está viviendo esta Semana Santa sin procesiones en la calle: “La Semana Santa que estamos viviendo es especial, estamos acostumbrado a otro estilo y nos cuesta asimilar esta nueva forma de celebrar. Les decía a los diocésanos que la Semana Santa ni se suspende ni se traslada. Seguimos celebrando la pasión y el misterio del Señor”.

Monseñor Catalá también explicó como es su sentimiendo a la hora de ofrecer la misa diaria: "Estamos acostumbrados a ver los templos llenos y es una sensación extraña verlos ahora vacío. Cuando yo estaba en el Vaticano también lo hacía sólo porque no tenía feligresía ni parroquía y me acuerdo de aquellos días y aquellas sensaciones. Los párrocos me trasladan que para ellos es una situación francamente extraña”.

En esta crisis que estamos sufriendo la iglesia, como en toda su historia, está ayudando a los más necesitados, una labor que para algunos pasa desapercibida pero que está siendo fundamental: “La Iglesia está muy viva. Otra cosa es que la gente no sepa las cosa que se hace. La Iglesia lleva dos mil años funcionando en periodos de guerra, de catástrofes y seguimos con el mismo ritual en todo el mundo. Todo está muy pensado y desde hace dos mil años vivir en la fe y el amor de Cristo y esa experiencia es milenaria y la iglesia sigue haciendo lo mismo que es celebrar a Dios ycconcentrar al hombre en la soledad, la enfermerdad, situaciones difíciles, Todo confluye en la eucaristía donde todo comienza y vuelve”.

El obispo de Málaga, en su mensaje para este #ViernesSanto2020 , recuerda que la Iglesia celebra la pasión y muerte del Señor y anima a releerla en los evangelios en casa, y a realizar un tiempo de adoración a un crucifijo en casa. https://t.co/jl3z7UiXw6 — Diócesis de Málaga (@DiocesisMalaga) April 10, 2020

Toda la sociedad se prepara para afrontar un periodo de precariedad económica y la Iglesia no es ajena a la crisis que se avecina: “La solución es muy complicada. Nuestra diócesis tiene 30 colegios con 800 profesores. La situación económica va a ser muy dura para todo el mundo y también para la iglesia. El 0,7 de lo que se aporta en la declaración de la renta es muy importante para la iglesia. Si los fieles no aportan en las colectas de las misas, en los colectivos de ayuda no podremos hacer mchas cosas de las que hacemos y tendremos un periodo de recesión muy importante. En la anterior crisis, en 2013, la iglesia ayudó a muchas familias. Animo a la gente que piense que la iglesia no tiene recursos propios ni hace dinero. La iglesia es una institución humanista e incluso muchos no creyentes lo entienden y nos apoyan. Es la única forma de atender y llegar a más gente”.

Por último, el Obispo de la Diócesis de Málaga, Jesús Catalá reflexionó así sobre el Viernes Santo: “Vamos a hacer la procesión igual, no por las calles, Cristo desde procesionar en nuestro corazón. Yo invitaría a la gente a cerrar los ojos y ponernos delante de Cristo muerto, hay que pedirle perdón. A Cristo lo mató la humanidad, no los judíos o los romanos, dejamos al hijo de Dios de esa manera tan deplorable. Hay que contemplarlo a Cristo lleno de amor y con la esperanza que ese cuerpo en sepultura lo vamos a gozar resucitado el domingo”, concluyó Jesús Catalá.