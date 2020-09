La inesperada respuesta de un negacionista a una clienta descontenta porque la atendieron sin mascarilla

La pandemia del coronavirus ha dejado hasta la fecha más de 15.700 contagios confirmados por PCR en la provincia de Málaga y cada semana se siguen registrando fallecimientos, por lo que a día de hoy se contabilizan 372 víctimas mortales vinculadas a la pandemia.

En los hospitales se vuelven a contar por decenas los ingresos por coronavirus, de hecho la provincia ha vuelto a superar en los últimos días la barrera de los 200 pacientes hospitalizados. Y a pesar de lo irrefutable de los datos, hay quienes aún se aventuran a poner en duda la pandemia y el riesgo que el coronavirus supone para la salud... llegando a provocar, incluso, la muerte.

Los movimientos negacionistas se han dejado ver en ciudades de todo el mundo, incluso con movilizaciones en la calle. Y en Málaga, la clienta de un bar de la zona del Soho ha descubierto que el propietario del negocio bien podría ser una de las personas vinculadas a ese movimiento del negacionismo.

CAMAREROS SIN MASCARILLA

La joven relató su experiencia en la cervecería Mapamundi, ubicada en la calle Trinidad Grund, en una web especializada en valoraciones de negocios, destinos y experiencias por parte de clientes y viajeros. En esa plataforma, expuso el siguiente mensaje: “Me encantaba venir de vez en cuando a esta cervecería a tomar una cerveza belga y relajarme. Pero, desafortunadamente, me parece muy grave que, a las alturas que estamos y con la situación tan grave que tenemos encima, ninguno de los dependientes lleve puesta en ningún momento la mascarilla”.

La valoración de esta joven continuaba así: “Eso me hace pensar que, obviamente, las mesas y sillas no se desinfectan después de cada uso”.

A raíz de las nulas medidas anticoronavirus en ese establecimiento del centro de Málaga, la clienta exponía su decisión: “Es una pena, pero en esta situación considero que es un aspecto muy importante para volver a un bar o no y eso me invita a no volver más”.

LA INSESPERADA RESPUESTA DEL DUEÑO

Con esta valoración de la cervecería Mapamundi en TripAdvisor, esta joven pretendía advertir a otros posibles clientes del bar, después de la situación que ella misma tuvo que vivir y por la que ha decidido no volver a acudir a ese local. Pero el contundente mensaje de esta clienta tuvo una sorprendente respuesta: lejos de disculparse, el propietario del negocio exaltó su forma de actuar. Tan sorprendente resulta la contestación que la joven decidió compartirla en sus redes sociales para poner en evidencia la postura negacionista del hostelero.

Me veo en la obligación de compartir mi experiencia en la cervecería Mapamundi de Málaga (calle Trinidad Grund), a la que NO VUELVO.

No voy a entrar en valoraciones, creo que simplemente con leer la respuesta del dueño es suficiente para extraer vuestras propias conclusiones...�� pic.twitter.com/NcNtFldj5A — Mewi (@traducemewi) September 28, 2020

LA CERVEZA COMO ANTÍDOTO

El mensaje del que se identifica como director general de la cervercería Mapamundi dice así: “Pues es muy sencillo: ¡no vuelvas!, ¡la mascarilla no te va a salvar!,¡el coronavirus está en tu cabeza!, ¡es un virus mental!, ¡este es el único lugar libre de coronavirus!”.

A eso añadía las supuestas propiedades de la cerveza que ofrece a los clientes en su bar: “El antídoto para esta enfermedad es la cerveza belga y/o artesanal. El lúpulo es anticancerígeno y antivirus, razón por la cual bebo cerveza de calidad y no enfermamos de corona”. No satisfecho con esto, el responsable de la cervecería añadía en su respuesta a la clienta: “¡Si tienes miedo, quédate en casa! Cierra puertas y ventanas y ponte la mascarilla. Utiliza guantes y desinfectante. ¡Ya verás qué bien!”.

Y el mensaje finaliza con las siguientes afirmaciones: “La cervecería belga es para gente sana, sobre todo mentalmente. ¡Y sí, puedo decir que el coronavirus no existe!, ¡todo es maniobra política!, ¡pero cobro por clases de economía política”.

EL AYUNTAMIENTO TOMARÁ MEDIDAS

Ante la sorprendente respuesta a su crítica en internet, la joven ha decidido tomar medidas. Puso el mensaje en conocimiento del Ayuntamiento de Málaga, explicando su experiencia en la cervecería y la reacción del propietario. “Mi única solución es no volver a ir más, pero creo que merecen una sanción por actuar así y poner en riesgo a la gente. Espero que puedan hacerlo”, un mensaje dirigido al ayuntamiento, que respondió de la siguiente forma: “Hemos trasladado tu mensaje al concejal y a los responsables de Seguridad”.

La clienta también quiso informar de lo ocurrido a Consumo... y también ha recibido respuesta: “Hemos trasladado su información al departamento correspondiente de la Policía Local de Málaga para que procedan como está establecido en esos casos. Muchas gracias por su colaboración”.

Tanto el Ayuntamiento de Málaga (@malaga) como consumo me han respondido ��

¡Muchas gracias por difundir! pic.twitter.com/55m8P8nsRW — Mewi (@traducemewi) September 28, 2020

REACCIONES EN REDES SOCIALES

Todos estos mensajes han sido expuestos por la joven en sus redes sociales y las reacciones no se han hecho esperar.

deberían ser denunciados por ser un peligro para la salud pública — ��Elisa�� (@ElisaEFS) September 28, 2020

¿Que el lúpulo es antivirus? Voy a bañar ahora mismo mi portátil en cerveza belga. — Sertorio (@sertorio122) September 28, 2020

Hostias... La gente está super paranoica, has hecho bien en dejar de ir, deberias denunciarlo, gracias por el aviso — ������������������������������������������ (@VioletStarMoon) September 28, 2020

Pero esto es denunciable. Atentan contra la salud pública — MLD�� (@crl_mld) September 28, 2020

Qué modales se maneja el dueño de este establecimiento. Hace bien en no querer volver. Aunque estoy un poco lejos del lugar de los hechos, agradezco la difusión.

Si algunos creen que la tierra es plana, esto no debería sorprender. — Gabriela en Lima �� (@GabrielaenLima) September 28, 2020

Los negacionistas están en todos lados. Se le puede denunciar por falta de medidas de seguridad. — Elmo (@elmopain) September 28, 2020

