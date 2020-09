Andalucía limita a seis personas las reuniones familiares

Las reuniones familiares se restringen a seis personas. Es una de las medidas que propone la Junta de Andalucíapara controlar la pandemia del coronavirus,aunque el consejero de Salud, Jesús Aguirre, admite que será una restricción difícil de controlar: “Hasta ahora o que hemos hecho es una recomendación y queremos que sea obligatorio. Sé que es muy difícil. Es una vuelta de tuerca más para intentar sensibilizar a la población andaluza de que el problema lo estamos teniendo en el ámbito familiar”

La evolución de la pandemia en las últimas semanas ha obligado a la Junta a plantear nuevas medidas como esa... que en las reuniones familiares... en las reuniones privadas, no haya más de seis personas (siempre que no sean convivientes... que no sean personas que viven en el mismo domicilio). En todo caso, esta medida aún no se ha aprobado oficialmente, así que se darán a conocer detalles más adelante.

MÁS MEDIDAS

A esto hay que sumar las medidas concretas que sí se han aprobado este martes en la reunión del Consejo de Gobierno y que se van a aplicar en los municipios donde la pandemia presenta una peor evolución y tienen una tasa de contagios superior a los 500 casos por cada cien mil habitantes. En esas localidades se van a realizar cribados masivos de forma inminente. Y en Málaga se hará en dos municipios, en Sierra de Yeguas y en Villanueva de la Concepción.

El alcalde de Villanueva de la Concepción, Gonzalo Sánchez, admite haber conocido a través de COPE Málaga esta medida adoptada por la Junta de Andalucía: “Como es un pueblo pequeño sí que es verdad que hay cierta intranquilidad e incertidumbre, pero esto lo que va a venir es a ayudar”.

TEST DE ANTÍGENOS

A los vecinos de estos pueblos se les va a comenzar a citar por mensaje de texto, vía SMS, para acudir a hacerse la prueba... los nuevos test rápidos de antígenos, tan fiables como la PCR, según el consejero de Salud: “Vamos a generalizar los test de antígenos que están totalmente equiparados a las PCR que hemos realizado hasta ahora y así lo ha manifestado ya el Instituto de Salud Carlos III”.

Según Aguirre los test tienen la misma fiabilidad pero con los test de antígenos se tienen los resultados en 15 minutos “en 15 minutos le digo si tiene usted que volver al trabajo o tiene que irse a su casa”.

SIN RESTRICCIONES

La Junta, a través del Servicio Andaluz de Salud, se encarga de hacer ese cribado masivo, pero no impone ninguna restricción a esos municipios (Sierra de Yeguas y Villanueva de la Concepción en la provincia de Málaga). En todo caso, sería decisión municipal... del ayuntamiento de cada localidad, imponer algún tipo de restricción como se ha hecho en otros pueblos andaluces en las últimas semanas, donde por ejemplo se ha adelantado la hora de cierre de la hostelería y se han suspendido los mercadillos.