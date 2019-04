La independiente Susana Carillo, número dos de la lista de Francisco de la Torre

Una independiente será el número 2 de la lista electoral del PP que lidera Francisco de la Torre en la capital, para las municipales del 26 de mayo. Susana Carillo... la persona que dirigió el proyecto Smart City Málaga, vinculada por tanto a la empresa Endesa, es la número 2 de la candidatura (un puesto que el alcalde pretendía que ocupara el alcalde de Estepona, José María García Urbano). Este miércoles, Francisco de la Torre ha comparecido en la sede del PP con el presidente provincial del partido, Elías Bendodo, para dar a conocer esa candidatura.

PORRAS Y POMARES, EN LA LISTA

La número 3 es Teresa Porras, que finalmente sí forma parte de la lista del alcalde... ella tendrá que comparecer la próxima semana en un juzgado por el caso de las presuntas injerencias políticas en el seno de Urbanismo, al igual que Francisco Pomares, que ocupa el número 7 de la candidatura.

Después de Porras, el número 4 es para Carlos Conde, actual portavoz del equipo de Gobierno municipal y concejal de Economía y Hacienda. En el cinco, Elisa Pérez de Siles; en el seis otra independiente, María Rosa Jiménez (experta en Comunicación y Marketing y actualmente responsable de la puesta en marcha y ejecución de un proyecto de comercio electrónico en la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía); en el siete, Francisco Pomares. En el puesto número 8 Raúl López (que ya fue concejal en el Ayuntamiento y que ahora tiene un puesto directivo en Smassa). Cierran los diez primeros Gema del Corral como nueve y Avelino Barrionuevo como diez.

MÁS NOMBRES

En el puesto once de la candidatura se sitúa el actual vicepresidente de la Diputación Jacobo Florido, seguido por el concejal José del Río y la vicesecretaria de Acción Social del PP malagueño, Ruth Sarabia. El recientemente elegido concejal Luis Verde ocupa la decimocuarta posición, mientras que la plaza quince es para la presidenta de Nuevas Generaciones de Málaga, Loli Caetano.

En el puesto dieciséis se sitúa la edil Mar Torres, acompañado por el dirigente popular Francisco Cantos. Los puestos dieciocho y diecinueve son ocupados por las independientes María Paz Flores y Victoria Marín; mientras que el número veinte lo ocupa Francisco Olmedo.

Del número veintiuno al veinticinco ocupan la lista cinco independientes: Teresa Retamero, Juan Manuel Molina, María José Gil, Fernando Recio y Miguel Leiva. En el puesto veintiséis se sitúa Pedro Cabrera; en el veintisiete, Mercedes España; en el veintiocho, Juana Isabel Vera; y en el veintinueve, Julia Ortega. Cierran la candidatura los dos deportistas de élite Borja Vivas y Carolina Navarro.

"MAYORÍA AMPLIA"

“Me siento plenamente satisfecho de compartir candidatura con todos ellos”, ha apuntado De la Torre, que asegura que parten con el objetivo de conseguir una mayoría amplia “que nos permita seguir trabajando por el bien común”.

En cuanto a la incorporación de los candidatos independientes, considera que es ejemplo de que “tenemos una candidatura abierta a la sociedad, a profesionales de prestigio y muy representativa en muchos sectores de la sociedad civil malagueña”. En total, 16 mujeres y 15 hombres, y entre todos ellos, nueve independientes.

La lista es también noticia por quienes no forman parte de ella: no repite en la lista la actual concejala de Turismo, María del Mar Martín Rojo, ni la edil de Movilidad, Elvira Maeso (que fue el fichaje estrella del alcalde en las elecciones de 2015 independiente que no repetirá en mayo). Tampoco va en la lista, como ya se sabía porque es candidato al Congreso de los Diputados, el actual concejal de Seguridad e Innovación y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés.

El próximo lunes, 22 de abril, termina el plazo para que los partidos presenten sus candidaturas en la Junta Electoral.