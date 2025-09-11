Un incendio declarado en Benalmádena en plena madrugada obliga a desalojar viviendas y a cortar el Cercanías

Un incendio urbano declarado en la madrugada de este jueves en Benalmádena ha obligado al desalojo preventivo de casi un centenar de personas y al corte de la línea C1 del Cercanías, en el tramo entre este municipio y Fuengirola. Se trata de un incendio de arboleda (pinos y cañaveral) cercano a viviendas.

El incendio se ha declarado en la zona de carretera Costa del Sol sobre las dos y media de la madrugada y ya se ha autorizado a que las personas desalojadas vuelvan a sus viviendas, según ha informado a EFE un portavoz del centro de emergencias 112.

CPB Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga

REALOJO DE VECINOS EN PLENA NOCHE

El Ayuntamiento ha habilitado esta madrugada el hotel Benalma, donde han permanecido unas 70 personas, y el pabellón de Benalmádena Pueblo, que ha recibido más de una decena de desalojados, aunque ya se ha autorizado la vuelta a sus hogares.

El jefe de Bomberos, David Bañasco, ha explicado que es un incendio con un viento reinante de terral y que ha ido desde la parte más alta de Carretera del Sol hacia abajo, afectando a zonas urbanizadas.

"Se ha realizado la evacuación de varias urbanizaciones de la zona de Carretera del Sol, Finca Casablanca y Torremuelle por seguridad", ha señalado Bañasco.

PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Benalmádena ha activado el plan de emergencia municipal a las 3 de la mañana aproximadamente y se siguen recibiendo recursos de 061 con un puesto médico avanzado y una uvi móvil, además de recursos de Infoca, Protección Civil en cuanto a recursos logísticos y, por otra parte, servicios operativos municipales con cinco cisternas.

"Los recursos han sido suficientes y dimensionados para dar capacidad de respuesta al incendio. No se han producido daños personales, excepto un accidente laboral leve y por lo demás ahora mismo sigue el puesto de mando activo", ha destacado Bañasco, que ha precisado que el incendio se entiende estabilizado a esta hora.

El servicio del tren de Cercanías de la Línea C-1 del núcleo de Málaga entre Benalmádena y Fuengirola vuelve a estar operativo con normalidad después de se interrumpiera a primera hora de mañana, a petición de los bomberos.

En las tareas de extinción ha intervenido un amplio dispositivo compuesto por el Plan Infoca, Bomberos de Benalmádena, del Consorcio Provincial, de Torremolinos, de Marbella, de Fuengirola y de Málaga capital. También han participado efectivos de Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil. A las 9.15 horas los efectivos del CPB se han retirado del lugar mientras se permanece realizando labores de refresco.