Un impresionante tiburón de siete metros se deja ver por la costa de Málaga

Ha sido uno de los temas más comentados en Málaga durante los últimos días. La presencia de un impresionante tiburón peregrino de siete metros en las costas malagueñas. Este gran ejemplar también fue avistado en las costas de Motril y de Cádiz y a pesar de su espectacular tamaño es un animal completamente inofensivo.

Cada vez que oímos la palabra tiburón y debido a la factoría Holliwood el miedo se apodera de nosotros y nos imaginamos peligro y escenas de sangre, pero como explica en COPE Málaga, Juan Jesús Martínez, biólogo marino y director del Museo Alborania estamos hablando de un pez que se alimenta de placton: “El tiburón peregrino es el más grande del Mediterráneo. Es el más inofensivo, apenas tiene dientes y lo que tiene es una gran branquia, y se alimenta del placton. Vive en alta mar, pero se ve que al disminuir el tráfico de barcos se ha animado a acercarse a la orilla a tomar esa gran sopa marina que es el placton”.

El tiburón peregrino, a pesar de su tamaño, apenas tiene dientes

En las imágenes y vídeos que hemos visto durante los últimos días, impacta ver el tamaño de este que es uno de los más grandes que se pueden contemplar en el Mar Mediterráneo: “El tamaño máximo es de 8 metros. El que se ha visto es un ejemplar adulto y mide unos siete metros”, explica Jesús. Y es que no la primera vez que se avista un tiburón peregrino de estas dimensiones en las costas de Málaga: “Hace más de 20 años un barco pesquero capturó un ejemplar hembra en la zona de la Malagueta y a pesar de nuestros esfuerzos para que lo devolvieran al mar o lo pudiéramos conservar lo acabaron vendiendo en la lonja de Málaga por unas 30 mil pesetas de la época. Ahora es una de las especies protegidas del mediterráneo. Más que ser peligrosos son especies en peligro”.

Durante todo el periodo que ha durado el confinamiento, hemos visto imágenes insólitas de animales, tanto marinos como terrestres acercarse a lugares que parecían imposible antes que que se decretara el Estado de Alarma y no se descarta que sigamos viendo más casos como el del tiburón peregrino con otras especies de la fauna marina:“Ahora se están acercando animales a la orilla que no estamos acostumbrados. No es descartable que veamos algun ejemplar de tiburón azul, el que conocemos en Málaga como “tintorera”, pero lo normal es que los animales que se acercan son los que están enfermos”.

AVISTADO EN MÁLAGA Y MOTRIL

Existen dudas de si este ejemplar de tiburón peregrino que se ha visto en Málaga es el mismo que se había avistado en Motril días atrás, algo que podría ser factible:“Es un animal muy grande, tiene una velocidad de natación muy alta y en unas cuantas horas se puede plantar de Motril a Málaga perfectamente”.

Desde el Aula del Mar se está muy pendiente de los avistamientos que se producen en la costa e incluso van a poner a disposición de las personas una aplicación para que les avisen de cuando se observe un ejemplar que no sea demasiado habitual ver o suponga un peligro para las personas:“Vamos a poner en marcha la aplicación info medusa para que nos den avisos de cualquier tipo de fauna singular y no sólo de las medusas”, explica Juan Jesús Martínez, biólogo marino y director del Museo Alborania.

