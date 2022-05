El IMFE ofrece más de mil plazas en curos para desempleados

El Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE) del Ayuntamiento de Málaga ofrece más de 1.000 plazas en cursos de ocho especialidades y prevé la apertura de otras nueve a lo largo del verano. Estos cursos forman parte del proyecto Aquileo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación.

Luis Verde, concejal del Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo, ha informado acerca de estas actividades educativas, acompañado por Antonio Sánchez y Andrés Alarcón, representantes de Ilunion Lavandería y Clece, respectivamente, ambas empresas colaboradoras de la iniciativa.

El proyecto Aquileo, destinado a mejorar la inserción socio-laboral de personas con una especial vulnerabilidad ante el empleo, incluye 147 actividades formativas para un total de 2.735 personas en situación de desempleo, según ha informado el Ayuntamiento.

50 ITINERARIOS

De estas actividades, ya se han desarrollado 50 itinerarios, que han formado a un total de 840 alumnos. En este sentido, el próximo 18 de mayo de 10.00 a 13.00 horas tendrá lugar la 'Jornada-Proyecto Aquileo y salidas profesionales' en el patio de Tabacalera (Avenida Sor Teresa Prat), donde se darán a conocer las actividades profesionales para las que capacitan la formación dada.

Los cursos están impartidos por centros colaboradores de primer nivel e incluyen formación de la especialidad formativa, tutorías sobre habilidades laborales y búsqueda activa de empleo, y 100 horas prácticas que se realizan en empresas que colaboran con el proyecto y "permiten al alumnado tener un contacto real con el mercado laboral", según han señalado.

SITUACIÓN DE DESEMPLEO

El requisito indispensable para solicitarlos es estar en situación de desempleo y pertenecer a algún grupo de especial vulnerabilidad, como personas desempleadas de larga duración, jóvenes no atendidos por el programa de empleo juvenil, mayores de 55 años, personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión.

Se trata de cursos presenciales en los que no se permiten faltas de asistencia injustificadas y las faltas justificadas no podrán exceder del 10% del total del itinerario. "Se percibirá una beca de 13,45 euros por día de asistencia si no se tienen ingresos superiores al 75% del IPREM", han indicado.

Entre las especializaciones en los cursos se encuentras las de auxiliar administrativo, técnico auxiliar en tratamiento de imágenes con Photoshop, 'personal shopper' de comercio, auxiliar de peluquería, operario de tintorería y lavandería, técnico auxiliar de almacén y técnico auxiliar de limpieza de superficies. La solicitud de participación se realiza a través de la web del IMFE.