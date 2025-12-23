Identifican a la mujer asesinada en La Palmilla: tenía 27 años y estuvo en el programa VioGén

La mujer cuyo cadáver fue localizado en la madrugada del domingo, 21 de diciembre en la barriada de La Palmilla, en Málaga, ha sido identificada por los investigadores. Se trata de una joven de 27 años que había formado parte del Sistema VioGén de protección a víctimas de violencia de género, aunque su caso se encontraba actualmente inactivo.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa con la investigación para esclarecer tanto el móvil del crimen como la identidad del autor. Según las fuentes policiales, la víctima era de nacionalidad española y origen ucraniano, y se encontraba en situación de sinhogarismo.

El hallazgo del cuerpo

El cuerpo sin vida fue descubierto a primera hora de la mañana del domingo 21 de diciembre, cuando un viandante alertó de la presencia de una mujer inconsciente en un banco en un descampado situado en la parte trasera de la comisaría del distrito Málaga-Norte.

Al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como los servicios sanitarios. Estos últimos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer, que presentaba varias heridas por arma blanca.

Investigación abierta

Tras la confirmación de la muerte violenta, la comitiva judicial procedió al levantamiento del cadáver y ordenó su traslado al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga para realizar la autopsia. Aunque en un primer momento la víctima no pudo ser identificada, las gestiones posteriores de los investigadores han permitido ponerle nombre y apellidos y descubrir su vinculación con el protocolo de violencia de género.