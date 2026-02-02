La Pizarra 5x20: Mario González salva al Burgos CF y se reivindica ante Ramis

El Burgos Club de Fútbol celebra su tercera victoria consecutiva en casa al vencer 2-1 al Leganés con un gol agónico de Mario González en el minuto 92. A pesar del triunfo, el juego del equipo es criticado por su falta de brillo y escasas ocasiones.

El Burgos se sitúa octavo con 38 puntos, a solo tres del ascenso directo, en una liga muy ajustada. La afición muestra descontento por el estilo de juego y la baja asistencia, que no refleja la buena posición en la tabla. El técnico Luis Miguel Ramírez defiende sus decisiones mientras Mario González expresa su deseo de jugar más. Todo esto lo analiza el profesor Luis Sierra en el podcast La Pizarra.

El mercado de invierno trae a Oier Luengo y Pablo Galdames, pero la salida de Aitor Córdoba ya afecta la defensa aérea. El próximo partido es contra Las Palmas, quinto clasificado, un rival con mucho talento que prioriza la posesión. El Burgos busca romper su mala racha fuera de casa.