El hombre que tiene el privilegio de poder susurrarle al oído al Cautivo de Málaga

Se trata de una de las imágenes más veneradas de nuestra Semana Santa. Es Lunes Santo, Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada, procesionan por las calles de Málaga.

Uno de los detalles más llamativos de El Cautivo es su túnica. Una túnica blanca con la que, desde hace 65 años, José Luis Palomo, viste la figura del Cautivo. Él solo tenía 17 años: “Aquello me impactó porque nunca lo había visto sin túnica. Desde el primer momento pensé que tenía que cambiar la forma de vestir de esta imagen”.

MOMENTO ÍNTIMO

A sus 17 años y, desde aquel momento, José Luis se convirtió en el vestidor del Cautivo. Creó un equipo de albacería que le acompaña para una labor que se hace a puerta cerrada. Muy pocos han sido testigos de un momento que dura, entre hora y hora y media: “Estamos encerrados en la iglesia los que hacemos el cambio. En silencio y dirigiéndonos la palabra lo necesario, nada más”.

El proceso de vestir al Cautivo es minucioso. Hay que ponerle los cíngulos. Un proceso que sobrecoge a José Luis: “Primero tengo que desatarle las manos, que es algo fácil, pero cuando se las tengo que volver a atar, todavía, después de 65 años me dan escalofríos. Yo al cristo no le rezo cuando lo estoy vistiendo, yo le hablo y le pido perdón. Le digo que alguien lo tiene que hacer y me ha tocado, algo que, para mi es un privilegio”.

Europa Press Nuestro Padre Jesús Cautivo por las calles de Málaga

PIEL DE ÁNGEL

También hay que vestir al Cautivo con su túnica hecha de una tela llamada 'piel de ángel'. Un tejido que se usó por primera vez el Lunes Santo de 1962. Aquella túnica la confecciono su suegra: “Lo hizo Josefa Romero Mora, mi suegra. Ella cosía para la familia y murió con 103 años”.

ÚLTIMO LUNES SANTO

Desde hace 65 años, José Luis Palomo, disfruta del privilegio de vestir a Nuestro Padre Jesús Cautivo. Tras mucho meditarlo, ha tomado una decisión: este Lunes Santo es la última vez que lo hace. Se jubila de esta tarea: “Lo tengo asumido. Es una cosa que en algún momento me tenía que llegar y ha sido ahora”.

