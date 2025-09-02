Hallan en un pozo de Vélez-Málaga el cadáver de un hombre: así ha sido el complicado rescate del cuerpo por parte de los bomberos

El pasado 24 de agosto salió a dar un paseo y desde entonces no se sabía nada de él. David residía en Vélez-Málaga y ocho días después de ser visto por última vez, su cadáver ha sido hallado en el interior de un pozo de once metros de profundidad, junto a la explanada de la estación de este municipio.

Ayer, sobre las siete y media de la tarde, una persona que pasaba por la zona descubrió el cuerpo y avisó a los servicios de emergencias. Tras el hallazgo, la Policía Nacional ha abierto una investigación y está previsto que, a lo largo de este martes, se le practique la autopsia al fallecido, un hombre de 52 años que desapareció en pasado 24 de agosto.

CPB Rescate

POZO AL DESCUBIERTO

El cadáver presenta deterioro al haberse encontrado dentro del agua este lunes en el pozo de una finca privada que, al parecer, estaba descubierto y desde el Ayuntamiento de Vélez-Málaga analizan el expediente porque se le estaba reclamando al propietario que actuara. Además del cadáver, se ha rescatado con vida uno de los perros con los que paseaba.

El Centro coordinador de emergencias 112 Andalucía fue alertado a las 19:30 horas de este lunes de que había una persona fallecida en un pozo en la calle Rambla y que, dado el olor que desprendía la zona, podría llevar varios días en el lugar.

Fueron movilizados los servicios de la Empresa de Emergencias Sanitarias 061, los bomberos y las Policías Nacional y Local, además de activarse el servicio forense, y los bomberos extrajeron el cadáver del interior del pozo.