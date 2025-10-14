Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en una zona rural de Coín

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de dos personas, al parecer pareja, cuyos cadáveres fueron hallados en una precaria vivienda en la localidad malagueña de Coín.

El hallazgo se produjo este domingo por la tarde en una casa rural ubicada en el paraje conocido como Arroyo las Piedras, cerca del límite con el municipio de Casarabonela.

A LA ESPERA DE LA AUTOPSIA

Fuentes del instituto armado han señalado este lunes que los fallecidos al parecer eran pareja y que la autopsia "será determinante para saber las causas de la muerte".

El teléfono 112 recibió poco antes de las 19:00 horas una llamada de la Policía Local de Coín que informaba del hallazgo en el interior de una infravivienda de dos personas sin vida, según ha informado a EFE un portavoz del servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

La sala coordinadora activó a la Guardia Civil y los efectivos sanitarios, que solo pudieron certificar el fallecimiento de ambos, por lo que se activó el protocolo judicial para el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Instituto de Medicina Legal.

Según fuentes municipales, los fallecidos son de mediana edad.