Hallan el cadáver de un joven malagueño en el río Támesis: tenía 30 años y trabajaba en un museo de Londres

Un joven de unos 30 años, nacido en la provincia de Málaga, ha sido encontrado muerto en días pasados en aguas del río Támesis en la ciudad británica de Londres.

Se trata, según ha podido confirmar Europa Press, del artista Gonzalo Fuentes, que llevaba varios años residiendo en Londres y que es hijo del que fuera responsable de Turismo de CCOO del mismo nombre. La policía inglesa ha abierto una investigación al respecto.

Gonzalo Fuentes (Málaga, 1991), se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, completó su formación realizando un Máster de Investigación en Arte y Creación en la Universidad Complutense de Madrid.

Pixabay Imagen de Londres

TRABAJADOR DE UN MUSEO DE LONDRES

Según fuentes próximas a la familia consultadas por Europa Press, la policía londinense se puso en contacto con los familiares del fallecido para comunicarles el hallazgo del cadáver en el río. Desde ese momento, el Consulado de España en Londres está en contacto directo con la familia, "que están destrozados", según apuntan estas mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que el joven, que trabajaba en un museo en la ciudad inglesa, acababa de pasar sus vacaciones en Málaga y volvió a su residencia en Londres el pasado miércoles. El consulado está trabajando para repatriar el cadáver lo antes posible.