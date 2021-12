La Guardia Civil advierte que así puedes dar positivo en un control de alcoholemia: ¿cuántas cervezas?

Vaya por delante que si bebes alguna gota de alcohol, lo mejor es no conducir, ya sea mucho o poco. Se hizo célebre una frase icónica del cantante norteamericano Steve Wonder que decía “Si bebes, no conduzcas”. Esas campañas que la DGT hacía allá por 1985 por todo el país dieron su resultado, pero aún así, la DGT sigue incidiendo en ello.

Y es que lo que se busca es eliminar el alcohol en la carretera: la Unión Europea tiene como objetivo a muy corto plazo que ningún conductor pueda ponerse al volante en el continente con el más mínimo rastro de ebriedad. La razón se encuentra en los datos, que a su vez esconden el drama: el consumo de alcohol causa más del 25% de los accidentes de tráfico. La DGT también trabaja en este terreno y la alcoholemia será uno de los asuntos centrales de la Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030.

Dice el refrán que "No hay peor ciego que el que no quiere ver"... y nosotros creemos que no hay peor conductor que el que quiere conducir después de beber.



Según la complexión o la genética de la persona, así le afectaría la cantidad de cerveza que pueda ingerir y que luego en un control pueda dar positivo. Se trata de unos estudios que son claros: depende de cada cuerpo. Lo cierto es que a no todo el mundo la ingesta de alcohol le afecta del mismo modo. Es más, tú mismo, puedes beber la misma cantidad en días diferentes y sentir efectos distintos.

Y vamos al detalle real que dice la norma de un examen en carretera: a día de hoy, en un control de alcoholemia un conductor se considera positivo cuando arroja un resultado superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre (0,25 mg/l en aire espirado). Para los conductores profesionales y noveles, la tasa es de 0,3 g/l en sangre y 0,15 mg/l en aire. Por encima de 0,6 g/l, la conducción bajo los efectos del alcohol pasa a convertirse en delito.

De acuerdo con la información de la Guardia Civil, para un hombre de complexión media basta con dos jarras de cerveza para superar el límite de alcohol permitido; mientras que una mujer de 50 kilos no habrá terminado la primera cuando ya estará incapacitada para conducir.

La DGT propone además “un tratamiento de reincidentes a través del sistema de permiso por puntos”, así como “actuaciones de concienciación, comunicación y educación vial“. Por último, y en esto también coincide con el ETSC, deberían aumentarse tanto “los medios tecnológicos de detección” como "la inversión en estudios que ayuden a analizar los problemas y solucionarlos" apuntan.

Las víctimas están de lado de los responsables del tráfico, pero solo en parte: exigen más intransigencia. “El límite de alcohol al volante debería de ser 0,0. Al volante o en moto o en patinete debemos circular con todos los sentidos y en las condiciones más óptimas”, señala Ana Carchenilla, portavoz de Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme).

