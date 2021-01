Manu Sánchez se rebela contra los que se han saltado el protocolo de vacunación: "Sinvergüenzas, rastreros"

La polémica está servida en torno a los numerosos cargos públicos que se han saltado las normas y el orden de preferencia a la hora de vacunarse contra el Covid-19. El desencanto de la sociedad es evidente y son muchos rostros conocidos los que se pronuncian al respecto. Es el caso de Manu Sánchez, que visitó el plató de 'Liarla Pardo', programa que presenta Cristina Pardo y que se emite todos los domingos en La Sexta. El presentador y humorista sevillano se mostró muy contundente a la hora de calificar a los implicados.

En #liarlapardo109@_ManuSanchez_ da esperanza “ Si el grupo de golfos ya se ha vacunado vamos a buen ritmo “ pic.twitter.com/BtEGjiE4kI — TVMASPI (@sebas_maspons) January 24, 2021

EL OPTIMISMO CRÓNICO DE MANU SÁNCHEZ

Tirando de ironía y de “optimismo crónico”, Manu Sánchez quiso pronunciarse sobre los cargos públicos que se han saltado las normas y se han vacunado. “Sumando todos los cargos podemos decir, yo que tengo optimismo crónico, que el ritmo de vacunación es bueno. Los sinvergüenzas, tramposos, caraduras y rastreros por lo menos estarán vacunados próximamente”, cuenta un Manu Sánchez que también apunta que se “están vacunando sin querer, imagínate cuando arranquen a hacerlo queriendo”.

EL CORRUPTO PURO

La crítica del presentador y humorista continuó y así se refirió a la corrupción: “Se está perdiendo un poco el corrupto puro. Mira, que me he colado, lo he hecho y me habéis pillado, pero ahora no es así son unas excusas de yo no quería, me caí encima, me dijeron que si no me vacunaba yo no se vacunan ellos; esa es preciosa”, ironiza Manu Sánchez.

Por último, Manu Sánchez también se pronunció sobre las dudas que algunos tienes a la hora de vacunarse. “Nos está saliendo barato, entiendan la ironía, demostrar que no era verdad lo del 5G, lo de Bill Gates o que nos iban a controlar a través las vacunas porque si fuera así no se estarían colando los golfos. Nos está saliendo barato que los golfos se quieran colar, lo cual demuestra que la vacuna no tiene ningún problema”, explica.