El Gobierno de Pedro Sánchez rebaja casi a la mitad la asignación presupuestaria para Málaga

Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 reservan 222 millones de euros para la provincia de Málaga, un 44 por ciento MENOS que este año cuando se previeron casi 400 millones. Así se recoge en el proyecto de presupuestos que ha diseñado el Gobierno de Pedro Sánchez (y que ahora tendrá que superar el trámite parlamentario antes de elevarlo a definitivo). En el caso de Málaga, la cuantía total cae casi a la mitad en un año, además de no contemplar inversiones nuevas de calado y de incluir proyectos que aparecen en los presupuestos año tras año.

INVERSIONES

La inversión más destacada para Málaga en ese proyecto de presupuesto es de casi 85 millones para la mejora de la conexión ferroviaria Bobadilla-Algeciras.

En estos Presupuestos Generales del Estado se vuelven a incluir proyectos pendientes desde hace años: un millón de euros para la regeneración de la playa de Baños del Carmen (para protegerla de los temporales), 740.000 euros para el acceso norte al aeropuerto (proyecto que se espera que ya sí comience a ejecutarse), y cuatro millones de euros para la Biblioteca Pública del Estado en el antiguo Convento de San Agustín, que ya está en obras. También se incluye una transferencia de un millón trescientos mil euros al Ayuntamiento de Málaga para la Expo 2027.

En materia ferroviaria, se contempla llevar la línea C2 del Cercanías a El Chorro, para acercarlo al Caminito del Rey. Y el tren litoral se vuelve a quedar atrás, con una partida testimonial de 200.000 euros para un proyecto millonario.

VALORACIONES

Una vez conocidas las inversiones de manera detallada, han llegado las valoraciones. Desde uno de los partidos del Gobierno central, el PSOE, restan importancia a lo que tiene que ver con las infraestructuras (con inversiones que caen un 44 por ciento en la provincia). Este es el argumento del diputado socialista por Málaga, Ignacio López: “En el apartado de las infraestructuras estamos hablando que es un 5 o un 10 por ciento del presupuesto. La mayor partida viene para pagar pensiones, sanidad, educación, etc.”.

Valoraciones también desde la oposición al Gobierno central. El Partido Popular habla de unas cuentas “decepcionantes”. Mario Cortés es diputado del PP en el Congreso: “decepcionantes no solo por la cuantía. Sobre todo, porque si echamos un vistazo a los proyectos que contempla son exactamente los mismos que los del año pasado. Esto quiere decir que no se ha hecho absolutamente nada por los principales proyectos que necesitaba la provincia de Málaga”.

Desde las filas de Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz apunta a la gran ausencia en las cuentas: “Han olvidado el agua y esto es una auténtica aberración porque el día que abramos un grifo y no salga agua nos acordaremos de todos esos presupuestos que no han tenido en cuenta el recrecimiento de la presa de La Concepción. Podemos pasar malos momentos en el futuro si no tenemos en cuenta el abastecimiento de agua”, asegura.

ANDALUCÍA

Los Presupuestos Generales del Estado se asientan en previsiones de crecimiento "irreales" y agravian a Andalucía, según la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España.

En una primera valoración sobre el documento, la titular autonómica de Economía ha señalado que “están basados en un crecimiento económico del 2,1 por ciento”, dato que está “muy alejado de lo que dice el Banco de España, que habla del 1,4 por ciento”.

Se trata de unos presupuestos “donde se dispara la recaudación, tanto por IRPF como por IVA, y esto quiere decir que lo vamos a pagar todos: las familias de renta media, las empresas” porque estos “no son impuestos para los ricos”, ha recalcado.