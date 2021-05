El fallo que cometes al hacer dieta con ejercicios y que no te da buenos resultados

Está muy claro que cada día nos preocupamos cada vez más por nuestra salud. Es una de las consecuencias que ha traído esta pandemia por coronavirus que aún estamos viviendo, porque todavía está entre nosotros. El toque de queda, la limitación horaria o las restricciones hacen que hacer deporte sumado a la dieta, esté a la orden del día... pero hay que hacerlo bien.

Una de las dietas más recomendadas es la dieta mediterránea https://t.co/9KJt6eOFbUpic.twitter.com/3E4B8qnsu2 — @aecc_es (@aecc_es) April 27, 2021

Y es que según unos datos recientes nos dicen que, desde del comienzo de esta pandemia, el 82% de los españoles está más preocupado por llevar una alimentación saludable y mantener una actividad física regular. Pero, pese a la buena disposición, en ocasiones no sabemos cómo realizar correctamente una dieta y nos venimos abajo o nos desmoralizamos.

CAMBIO DE HÁBITOS

Lo primero de todo es fundamental no pensar en dieta sino en cambio de hábitos, en saber comer realmente y en llevar en general un estilo de vida saludable.

NADA DE DIETAS PERSONALIZADAS

No seguir dietas personalizadas es sin duda unos de los errores más frecuentes. Hacer la dieta que ha seguido tu amiga o la que has visto por Internet es un error, ya que la dieta que le sirve a nuestro amigo/a seguramente no nos sirva a nosotros. También es clave cuidar nuestra salud mental, nuestra parte más emocional, pues al igual que el estrés, la ansiedad o la mala gestión emocional.

Combinar ejercicio y cardio ayuda a acelerar el metabolismo y, sorprendentemente, comer picante también, según algunos estudios, esto también te podría valer.

Por otro lado, hay otra serie de trucos que puedes llevar a cabo si quieres acelerar tu metabolismo y te centras en la alimentación. La comida picante, por ejemplo, se ha comprobado, y puede ayudar, pues aumentala producción de calor en nuestro cuerpo, lo que lleva a que se quemen más calorías. Pero es un efecto que no dura para siempre, aunque no está de más probar: puedes añadir una cucharada de chile verde o jengibre a la comida.

TIPOS DE EJERCICIOS PARA BAJAR PESO

Aquí te mostramos una serie de ejercicios para bajar de peso que te pueden servir de ayuda:



Ejercicios de musculatura Carrera o bicicleta. Entrenamiento de Crossfit. Clases de Danza. Muay thai. Spinning. Natación. Gimnasia en piscina

QUÉ COMER ENTRE EJERCICIOS

Come entre 30 y 60 minutos después de hacer ejercicio. Prioriza la proteína, pero no abuses de ella. Evita ciertas comidas copiosas y grasientas. Sigue vigilando las calorías. Hidrátate bien. Ten cuidado con el alcohol.

