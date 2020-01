Fallece Cristian, el niño malagueño que luchaba contra un tumor infantil raro

Hace unos meses contábamos en COPE MÁS Málaga la historia de Cristian, un niño de siete años enfermo de un tumor cerebral, un tumor infantil raro, en el tronco encefálico, que no tiene cura y que le detectaron el año pasado. Este miércoles, la triste noticia es que Cristian ha fallecido.

TRATAMIENTO CON PROTONES

Ingresó en el hospital hace un par de días y, después de varios meses de lucha, ha fallecido esta madrugada. La familia estaba pendiente de someter a Cristian a un tratamiento con protones que no se practica en España. Se enviaron los informes médicos "pero contestaron que no era posible porque el tumor ya estaba muy grande".



Sus padres sabían que la cura era muy complicada, pero han trabajado para difundir el caso con un objetivo: sensibilizar sobre la importancia de investigar las enfermedades raras. Hace unos meses lo contaba en COPE MÁS Málaga la madre de Cristian, Noelia Rubio: “Lo que estamos haciendo es intentar divulgarlo para que la gente se conciencie y ya no solo es por Cristian, es que hay más niños que no se pueden curar, pero se pueden tratar y hay padres que a lo mejor no lo saben, como me pasó a mí”.

CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD

Los familiares del niño agradecen la difusión de este caso porque "es una forma de sensibilizar un poco más a la sociedad y a los políticos sobre la necesidad de que se investigue más, porque sin investigación no hay solución".

oelia, una madre que no perdia la fuerza: “No puedo estar mal ni llorar porque él me necesita a mí y yo lo necesito a él; entonces lucharé todo lo que pueda, aunque sepa su final”. “No he llorado ni lloraré porque él me necesita y su madre va a estar para lo que haga falta”, afirmaba Noelia. Esta madrugada, el pequeño Cristian ha fallecido.