Cristian, el niño que padece un tumor cerebral raro que no se puede operar

Cristian es un niño malagueño de siete años, enfermo de un tumor cerebral, un tumor infantil raro, en el tronco encefálico, que le detectaron hace solo tres meses. Por la parte del cerebro en el que está ese tumor (junto a la espina dorsal), no se puede operar y además no tiene cura, al menos de momento. Por eso sus padres están luchando para divulgar el caso de su hijo... y quizá llevarlo a otro país y someterlo a un tratamiento con protones que aún no se practica en España. En 'Herrera en COPE MÁS Málaga' la madre de Cristian, Noelia Rubio, contaba que esa máquina de protones “no cura, pero a lo mejor le puede dar una mejor calidad de vida o alargarle la vida”. Y es que, asegura, los médicos les han dado muy poco tiempo... apenas meses: “Ese tumor se ha quedado como dormido, pero vuelve a salir en tres, seis, nueve meses...”.

DIVULGAR EL CASO

Los padres de Cristian están difundiendo su caso por redes sociales. De momento, no piden dinero, solo quieren que el caso se conozca: “Ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar divulgarlo para que la gente se conciencie y ya no solo es por Cristian, es que hay más niños que no se pueden curar, pero se pueden tratar y hay padres que a lo mejor no lo saben, como me pasó a mí”.

"NO HE LLORADO"

Noelia, una madre que no pierde la fuerza: “No puedo estar mal ni llorar porque él me necesita a mí y yo lo necesito a él; entonces lucharé todo lo que pueda, aunque sepa su final”. “No he llorado ni lloraré porque él me necesita y su madre va a estar para lo que haga falta”, afirma Noelia.