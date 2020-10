La extraña obsesión de esta American Stanford: triturar piedras con sus poderosas mandíbulas

Sory es una American Stanford, una raza considerada potencialmente peligrosa debido a sus características físicas. Aún así, estos perros son por naturaleza sociables, disfrutan con la compañía humana y son muy protectores.

El caso concreto de Sory es especialmente llamativo porque descargaba sus frustraciones realizando una práctica que le estaba destrozando todos los dientes. Esta perra atrapaba con sus mandíbulas piedras u otro tipo de objetos, y no paraba hasta destrozar lo que pillara.

Según cuenta en COPE MÁS Málaga Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecan, Sory ha necesitado un año de trabajo con voluntarios en la protectora para tratar este tipo de comportamiento. Adrián acudió a ver a Sory porque le habían comentado que la perra mordía la correa y no la soltaba aunque se estuviera ahogando y que cada vez que la soltaban se iba directamente a morder piedras. Una situación que se complicaba aún más debido a los problemas de piel que sufría el animal que imposibilitaban que se le pudiera poner un bozal. Al no poder sacarla, la perra no consumía apenas energía y eso era un problema “una vez la solté y se fue directamente para un cubo de plástico que había en el patio de la protectora y lo partió en dos de un cabezazo”, asegura Adrián.

TERAPIA

Estaba claro que el problema estaba en que Sory no descargaba la energía necesaria, por eso comenzaron un trabajo basado en lo que a la perra le gustaba hacer; soltar energía mordiendo. Por ello le enseñaron a hacerlo a través de un juguete “al principio nos costó muchísimo que soltara ese juguete, pero cuando lo conseguimos el trabajo fue mucho más fácil porque lo que hicimos fue enseñarle a asociar que si cuando la soltaran esperaba un poco, le íbamos a dejar descargar en el juguete, en el mordedor”, señala Adrián.

Con ese trabajo lo que consiguieron es que Sory entrara en la rutina de salir, jugar con el mordedor, ponerse la correa y pasear un poco. Un trabajo que luego se le trasladó a las piedras para que dejara de estar obsesionada con ellas. En definitiva, lo que lograron de esta manera los voluntarios fue que la perra pudiera tener un continuo desgaste energético y una gestión de la frustración a través del juguete, del mordedor.

SITUACIÓN REAL

Una vez realizado este trabajo, ahora el trabajo se encuentra en su fase final, que consiste en plasmar todo lo aprendido en una situación real junto a una familia. En ese momento Adrián Navarro decidió llevársela a su casa “ahora ya no busca piedras, sólo quiere cariño”. Sory está en la fase de hacerle ver que “no debe morder ciertas cosas como los muebles de casa, que tiene que estar tranquila cuando se queda sola y que ladrando no se consiguen las cosas”.

Cuando Adrián decidió llevársela a casa había un tema que le preocupaba especialmente“si era capaz de reventar piedras con la boca, tenía cierta inquietud por cómo podría llevarse con los demás perros que tengo”. Afortunadamente, Sory se ha adaptado perfectamente, tan bien que según Adrián podría ayudarle a modificar conductas en otros perros“sabe gestionar muy bien esta situación. Cuando viene un perro más subidito de la cuenta ella se le acerca y se muestra cariñosa. Creo haber llegado a una casa le ha ayudado mucho. Con las personas también muy bien”. Como curiosidad, aunque por ley todos los perros deben llevar bozal, ella tiene que estar sin él debido a los problemas de piel que padece.

Esta es la historia de Sory, una perra que gracias al trabajo de Adrián y de varios voluntarios, dentro de poco podrá ser acogida por una familia en casa.

