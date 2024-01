Un experto opina sobre la telemedicina en pediatría: "Asociamos la presencialidad con la empatía"

En el marco en el que nuestro país está inmerso ahora con tantos casos de gripe, resfriados y Covid, de virus respiratorios en general; muchas personas se lo piensan mucho a la hora de acudir a su centro de salud u hospital. Y los más pequeños de la casa no son una excepción, ya que en estos momentos no queremos exponer a nuestros hijos a virus o a cambios de temperaturas bruscos.

Es por eso que la telemedicina en pediatría es una excelente opción en este contexto de virus respiratorios que se propagan fácilmente entre personas. Sin embargo, muchas personas todavía no confían demasiado en la telemedicina, sobre todo si se trata de atender a sus hijos más pequeños. Para saber más sobre esta alternativa de la telemedicina en pedriatia, COPE Málaga acude a un experto como es el doctor Manuel Baca, reconocido pediatra especialista en Neumología en Málaga y responsable del Grupo Pediátrico Uncibay y jefe del servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga.

Lo primero que destaca el doctor Baca es que las nuevas tecnologías ya están aquí, son una realidad, en muchos sectores, como también la sanidad. “El Covid ha hecho que se acelere su implantación y su implementación, ya es una realidad que nadie quiere ir a un puesto asistencial que no tenga ninguna historia electrónica, porque eso da facilidad para los datos, permite su conexión y una respuesta más completa”, explica.





VIRUS RESPIRATORIOS

Si uno mismo no lo ha sufrido, es raro el que no conoce a alguien de su entorno que ha sido víctima de algún virus respiratorio en estas fechas. Tal ha sido el impacto y la propagación que Sanidad ha impuesto el uso obligatorio de la mascarilla en los centros de salud y hospitales de toda España. “Ahora mismo es un problema realmente importante, tenemos un volumen tremendo de virus respiratorios”, afirma Manuel Baca.









LA TELEMEDICINA EN PEDIATRÍA

A pesar de ser una alternativa ideal para diagnosticar a muchos niños, la telemedicina en pediatría no termina de convencer a muchas personas que confían más en la consulta física, es decir, en esa parte de tranquilidad que el pediatra ofrece a la familia al estar físicamente y no a través de una videollamada, algo que puede resultar muy frío si hablamos de niños. Pero según el doctor, no hay nada más lejos de la realidad.

El prestigioso Dr. Manuel Baca cuenta que “asociamos la presencialidad con la empatía y sabemos que eso necesariamente no siempre es así. Hay profesionales con los que tenemos más empatía y con otros con los que tenemos menos empatía”. Además, el pediatra asegura que nadie va a desplazar la consulta presencial, ya que “en muchos casos va a ser muy necesaria, pero tenemos que tener en cuenta que hay montones de situaciones en que la telemedicina nos va a ser muy importante, por ejemplo, en el seguimiento de un paciente o en casos de situaciones geográficas de pacientes que viven en un pueblecito”, afirma.

