Estos son los consejos que debes seguir para prevenir el coronavirus

Ante una crisis como la del coronavirus, lo mejor es seguir los consejos de los expertos. Consejos de prevención tan sencillos como lavarse frecuentemente las manos.

El delegado de Salud de Málaga: “El coronavirus se inactiva en menos de un minuto con agua oxigenada y lejía" Continúa estable dentro de la gravedad en la UCI del Clínico el paciente de 73 años contagiado por coronavirus, primer caso en Málaga capital Málaga 04 mar 2020 - 14:48

En declaraciones a COPE Málaga, la portavoz del grupo asesor de seguimiento del coronavirus de la Junta de Andalucía, Inmaculada Salcedo, explica que es el método más sencillo para evitar el coronavirus. Y hay otras medidas que conviene seguir: “Es tan sencillo como lavarse las manos con mucha frecuencia, no toser en las manos, toser en el antebrazo, utilizar pañuelos desechables y no meterlos otra vez en el bolsillo y no toquetear las cosas cuando se ha rozado la nariz o la boca cuando se ha tenido un catarro”.

TRATAMIENTO

No existe tratamiento específico para el coronavirus, así que... ¿cómo se trata a los contagiados? Esta es la explicación de la doctora: “La medicación es de soporte, por ejemplo para bajar la fiebre”. Cuando hay sospechas de alguna infección bacteriana “se pone un tratamiento antibiótico, siempre a juicio clínico del facultativo” que trate el caso porque “cada paciente es individual”.

“Es verdad que tratamiento no hay, la única posibilidad sería obtener una vacuna y lo que es muy importante es el tratamiento de soporte como en cualquier otra neumonía vírica que no tenga tratamiento, si está grave en la UCI se la hace una ventilación mecánica... se aplican medidas hasta que el paciente está bien”, añade Inmaculada Salcedo.

Los pacientes contagiados que están en sus casas y que deben seguir recomendaciones como estas: “Si convive con una persona mayor o con una patología crónica o con un tratamiento, por ejemplo, por un trasplante, deben tener un cuidados especial de no acercarse a menos de un metro”.

También conviene “limpiar la superficie del entorno del paciente con agu ay lejía y dejar que se seque porque la humedad no es buena”.

La portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus envía además este mensaje a la población: hay que ser cautos a la hora de ir al hospital: “Hay que ser respetuoso con las visitas al hospital, que es un lugar de riesgo, hacemos un flaco favor a los pacientes visitando tantas gente las plantas... no podemos prohibirlo, pero desde Salud Pública hago un llamamiento para que dejen a los pacientes -que estén ingresados- con su cuidados principal y alguno para dar el relevo y poco más, porque lo que hacemos es diseminar gérmenes que en los hospitales tienen mucho más riesgo que en la calle”.

CASOS EN ESTUDIO

La Consejería de Salud y Familias ha puesto en marcha un grupo de monitorización como herramienta fundamental en el control y seguimiento de los casos en estudio de coronavirus y que permite conocer la información existente en tiempo real de los centros hospitalarios y de primaria en los momentos fundamentales del día. Esta actividad se mantiene de forma ininterrumpida de lunes a domingo, festivos incluidos.

Estos grupos de monitorización están compuestos por referentes, completamente implicados y conocedores de sus centros, y por Asistencia Sanitaria, que ha permitido una sistemática de trabajo muy operativa y ejecutiva.

GRUPO ASESOR DE CORONAVIRUS EN ANDALUCÍA

Asimismo, el grupo Asesor de Coronavirus en Andalucía, que transmite un mensaje de tranquilidad, mantiene contacto permanente y colaboración con el Ministerio de Sanidad para reforzar las medidas operativas según los criterios que se vayan definiendo en cada momento.

Los profesionales del Sistema Andaluz de Salud mantienen en todo momento actualizada su formación e información sobre los últimos cambios que en este sentido se puedan producir.

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha habilitado un apartado en su web con información actualizada sobre el coronavirus COVID-19. En la página están recogidos los comunicados emitidos por la Consejería, así como información general del virus y diferentes enlaces con actualizaciones y preguntas frecuentes.