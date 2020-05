Esto es lo que podrás hacer en Málaga a partir del lunes con la llegada de la fase dos

El lunes, Málaga estrena el mes de junio con un paso más en el desconfinamiento. La provincia entra el 1 de junio en la fase dos de la desescalada. Comienza una nueva etapa en su vuelta poco a poco a la normalidad, con todas las precauciones, pero cada vez con menos limitaciones. ¿Qué va a suponer ese paso a la fase dos en la práctica?, ¿qué se podrá hacer en Málaga a partir del lunes?

Uno de los aspectos más esperados de esta nueva fase es el que tiene que ver con las playas: reabrirán al baño, aunque no necesariamente todas, sino las que decida cada ayuntamiento, que serán los encargados de establecer las medidas de seguridad concretas:

- Podrán abrir todos los comercios, incluso los más grandes, aunque con un 40 por ciento del aforo.

- Los bares podrán abrir dentro... solo en mesa, no en barra. Y las terrazas se mantienen como hasta ahora, con la mitad de las mesas y la separación mínima de dos metros. No habrá servilleteros, saleros... ni nada de uso compartido. Todavía, por cierto, no pueden abrir las discotecas.

- En los cines, teatros o auditorios cerrados, no podrá haber más de 50 personas o de un tercio del aforo.

- Ya se podrán hacer visitas en las residencias de mayores.

- Los hoteles podrán reabrir las zonas comunes, pero con una limitación de un tercio del aforo.

- Todavía no se puede viajar de una provincia a otra... por ahora solo se puede circular dentro de la provincia de Málaga, aunque la novedad es que en grupos de hasta quince personas (aunque quienes no vivan juntos deberán mantener la distancia de seguridad, incluso usar mascarilla).

- Las personas de hasta 70 años pueden salir a pasear o hacer deporte a cualquier hora salvo de diez de la mañana a doce y de siete a ocho de la tarde. El resto del día no hay limitaciones.

- El aforo de las iglesias se amplía al 50 por ciento y en los velatorios podrá haber 25 personas al aire libre y quince si es en un espacio cerrado. Las bodas, máximo de cien personas al aire libre y 50 en lugares cerrados.

- Se recomienda mantener el teletrabajo en la medida de lo posible