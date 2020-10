Este es el deporte que practicaba profesionalmente Juan Marín y que te sorprenderá

"Andalucía a dos voces", programa de Canal Sur Televisión tuvo como invitado el pasado jueves al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín. Además del político también estuvo, el escritor Juan José Millás y el paleontólogo Juan Luis Arsuaga.

Blanca Rodríguez y Silvia Sanz entrevistaron a Juan Marín, con el que repasaron las últimas medidas adoptadas por el Gobierno andaluz para combatir el coronavirus. Además, hablaron de cómo están percibiendo los ciudadanos la gestión de la pandemia por parte de los políticos y su posible efecto en las urnas. Como viene siendo habitual en "Andalucía a dos voces" también mostró el lado más personal y desconocido del líder de Ciudadanos en nuestra comunidad.

EMOCIÓN POR EL MENSAJE DE SU MADRE

Y ahí es cuando el vicepresidente más se emocionó. Una fue cuando su madre le envió un mensaje muy cariñoso, "amor de madre es lo que hay ahí", decía Juan Marín a la vez que se emocionaba y comentaba además su lado más desconocido, el deporte. Es un hombre muy apegado a su familia y con un pasado deportivo. La entrevista empezó con una foto de cuando Marín era jugador de voleibol y tenía unos 22 años. Bromea diciendo que "estaba en el banquillo casi siempre".

Se quedó huérfano de padre muy joven. "En casa tuvimos la desgracia de perder a mi padre de un infarto", lamenta Marín, mientras observa emocionado la foto del padre. Él tenía 24 años y se tuvo que encargar del negocio familiar. Un comercio de joyería y relojería.

ENTRENADOR VOLEIBOL

Juan Marín fue jugador de voleibol. El vicepresidente reconoció que era muy malo jugando al voleibol, deporte que practicaba en su Sanlúcar de Barrameda natal, "yo era muy malo, siempre me quedaba en el banquillo", comentó. Pero el momento de más emoción fue al recordar su paso como entrenador de un equipo femenino de Sanlúcar de Barrameda.

El político gaditano comentó que “ese Adesal 80 fue un gran equipo femenino. Yo las vi con 11 años en el Colegio de la Caridad de Sanlúcar, en una de las zona de gente más trabajadora. Estaban ahí, no hacíann nada, un fin de semana fui a pintar unas líneas de un campo de voleibol en unos campos, compramos unos balones y unas redes, y de ahí nació un gran grupo de jugadoras. Me da mucha emoción volver a verlas y recordarlas. Entre ellas está Maria Luisa Fernández, que fue una compañera y amiga, ella y su marido, que murió, Pepe, me ayudó mucho y dimos tumbos hasta que jugaron en Primera Nacional, en el extranjero...”

PERSONA TRANQUILA

Marín apuntaba además que, "en esa etapa de entrenador aprendí mucho, como dar tranquilidad a las jugadoras, hay que darse cuenta que en veinte segundos que dura un tiempo muerto puedes decidir ganar un partido, fue ese grupo un gran proyecto en mi vida. Cuando las veo me siento muy feliz", comentó.

