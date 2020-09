Este es el alarmante ingreso mínimo vital con el que viven una madre y su hija: "Estoy en shock"

Un caso insólito cuanto menos. Llamativo como el que más. Ana María Quijada es una residente de la localidad malagueña de Ronda. Se encuentra divorciada y con una menor de edad a su cargo. Según relata el periódico La Opinión de Málaga, hace pocos días recibió una carta de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que le confirmaban que sí, que le habían aceptado una ayuda. Lo que no se esperaba es que esa solicitud aceptada del Ingreso Mínimo Vital es de... 14 euros al mes!

Sí, han leído bien, 14 euros al mes para vivir. Documento oficial y todo. "No me lo creo, estoy en shock. Leo la carta una y otra vez y no me lo explico: ¿Cómo voy a vivir sólo con 14 euros al mes?", apunta una desesperada Ana María Quijada. Normal, como para no estarlo. Su historia se hizo popular en las redes, es el comentario en Ronda y es, cuanto menos, un caso a estudiar por parte de las administraciones.

Según relata Ana María a La Opinión de Málaga, “quería romper con todo y empezar una nueva vida", explica. "Soy una luchadora. Mi padre me quitó de estudiar a los 15 años y me envío a Málaga a casa de un ginecólogo para aprender a trabajar. Allí aprendí a hacer de todo y desde entonces me he ganado la vida como he podido. He trabajado limpiando casas, cuidando de personas mayores, he trabajado en la hostelería, pero mira cómo está ahora la hostelería", señala.

DESESPERADA

Y es que Ana María ha intentado reclamar una mayor cuantía pero explica que el Ingreso Mínimo Vital lo conceden en función de la declaración del IRPF de 2019 y en ese momento percibía la ayuda de 300 euros por haber trabajado como sepulturera y los 200 euros que ganaba limpiando un restaurante, "mi situación ha cambiado completamente desde 2019. Cómo voy a vivir ahora con 14 euros al mes", clama Ana María Quijada.

La Tesorería General de la Seguridad Social concede un Ingreso Mínimo Vital de 14 euros al mes a una vecina de #Ronda#Malagahttps://t.co/PY4OW5dLnu — La Opinión de Málaga (@opiniondemalaga) September 21, 2020

El restaurante donde trabajaba ha reabierto tras el confinamiento pero la plantilla está en un ERTE y han decidido prescindir de sus servicios porque la economía no da para más.

AYUDA DE RONDA

Su hija y ella comen gracias a la bolsa de comida que les da Cruz Roja en Ronda y paga el alquiler gracias a los amigos, "pero ya llevan muchos meses ayudándome. Si me sale alguna hora de limpieza la cojo para poder pagar el pan o para comprarle a mi niña algo para el instituto pero no puedo seguir así. Antes limpiaba a ocho euros la hora pero la gente ahora te ofrece cinco euros. Yo lo cojo porque no tengo otra cosa y tengo que pagar 280 euros de alquiler. Mi única obsesión es reunir el dinero para pagar el alquiler del piso porque tal y como están las cosas otro alquiler así no voy a encontrar", explica con nerviosismo.

Mientras soluciona e intenta recabar información para recibir una cuantía mayor y más acorde, Ana María comenta que, “estoy dispuesta a trabajar de lo que sea, yo he sido limpiadora, he cuidado enfermos, que es lo que más me gusta, he sido pinche de cocina... Me adaptaría a lo que hiciera falta por encontrar un trabajo para seguir adelante. Tendría que ser en Ronda porque no tengo vehículo y, después de tantos cambios, mi hija ya tiene hecha la vida aquí. No quiero paguitas, solo quiero un trabajo para sobrevivir y sacar a mi hija adelante", concluye.