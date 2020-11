Esta es la foto que premia Europol y que se ha tomado en Málaga

La crisis mundial sanitaria por la pandemia del Coronavirus nos deja historia de superación e imágenes impactantes. Ésta es de un concurso de Europol en toda Europa y que las fuerzas de seguridad españolas han ganado. En concreto la Policía Nacional de Málaga. Se trata de José Luis Aguilar Marfil, Oficial de Policía Nacional destinado en la capital malagueña quien ganó el primer premio de Europol en la modalidad de "vigilancia durante la pandemia del COVID-19".

La instantánea ilustra la majestuosa Calle Larios del centro de la capital malagueña, de día, entre semana y sin nadie entre sus tiendas o en la propia calle, algo difícil de ver siempre. Al comienzo de la calle se ve un coche patrulla de la Policía Nacional de patrulla por la zona, parado y de ahí sale un agente vigilando. Una foto que se ha llevado el primer premio de cuantas se han presentado de toda Europa.

La edición de este año invitó a fotógrafos profesionales y aficionados que trabajan para las fuerzas del orden a mostrar su talento en dos categorías: Hacer una Europa más segura y vigilancia de la pandemia de COVID-19.

Desde su sede principal en La Haya (Países Bajos), asiste a los 27 Estados miembros de la Unión en su lucha contra la gran delincuencia internacional y el terrorismo. Colaboran asimismo con numerosos estados asociados no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales.

Las redes de delincuencia y terroristas a gran escala constituyen una amenaza significativa para la seguridad interna de la UE y para la seguridad y los medios de vida de sus ciudadanos. Las amenazas más graves para la seguridad se derivan de:

El terrorismo; el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero a escala internacional; el fraude organizado; la falsificación de euros y el contrabando de personas.

