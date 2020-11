De esta forma puedes seguir viajando y descubriendo nuevas culturas sin salir de casa

Las recetas no entienden de fronteras y es por eso que hemos recogido algunas recetas tradicionales que acompañaron a personas refugiadas en su camino hasta España. Es el lema de Acoge un Plato, la iniciativa solidaria gastronómica de CEAR, y la plataforma Food in The Box, se han unido para hacer posible que, todo el que lo desee, pueda seguir viajando y descubriendo nuevas culturas sin salir de casa, al mismo tiempo que contribuyen a la inclusión social de las personas refugiadas. Y lo mejor: esas recetas las puedes preparar en tu cocina. Durante el confinamiento y ante la crítica situación provocada por la COVID 19, Food In The Box ya colaboró con CEAR mediante la donación de 200 cajas de alimentos para las familias atendidas por esta ONG y que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad.

ELEGIR UNA RECETA

Cada semana, los usuarios podrán elegir una receta de Acoge Un plato, y recibirán en su casa una caja con los ingredientes exactos, todos los pasos para su elaboración, así como la historia personal del autor o autora de la receta. Esto permite a CEAR acercar la realidad de las personas refugiadas a todos los hogares a través de algo tan cotidiano como la gastronomía. Por su parte, las personas conocerán el origen de recetas de diferentes países y las personas que están detrás de ellas.

La comida tiene el poder de hacernos sentir como en casa, por eso @CEARefugio nos presenta #Acogeunplato, una gran acción para concienciar a la sociedad de la importancia de la acogida. https://t.co/RxdbFDa9pDpic.twitter.com/3CecTUuJqW — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 24, 2018

La alianza supone un paso más en la labor de CEAR con su iniciativa solidaria Acoge Un Plato (www.acogeunplato.org), que es una clara muestra de gastroadvocacy, pues utiliza la gastronomía como medio para crear incidencia social y lograr la plena inclusión, así como el reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.

RICA GASTRONOMÍA DE VARIOS PAÍSES

Esta nueva alianza se ha creado teniendo en cuenta la situación actual provocada por la crisis sanitaria por el COVID-19, que ha limitado la movilidad y las opciones de viajar. Una parte del dinero recaudado con la venta de estas recetas se donará a CEAR para sus programas de inclusión y acogida. Asimismo, con este acuerdo se quiere favorecer la inclusión de las personas refugiadas y construir una sociedad más justa e inclusiva, reconociendo la riqueza que aportan a través de su gastronomía.

11 recetas, con 11 historias detrás. Os animo a leerlas y a subir vuestra receta más acogedoras a vuestras RRSS. #AcogeUnPlato, gran acción de @CEARefugio con @Pepe_elBohiohttps://t.co/1Ya9vxVgGw — Samantha de España (@SamySpain) May 16, 2018

Gracias a esta nueva alianza, a través de www.foodinthebox.com, todas las personas que quieran podrán recibir en sus casas los ingredientes necesarios para cocinar platos de diferentes países, como el tabulé de Imad Al Khadra (Palestina); el pollo camerunés de Pierre Monthe (Camerún) o los frijolitos molidos con plátano macho de Deisy Gabriela (El Salvador).

RECIBES INGREDIENTES Y SU HISTORIA

Cada semana, los usuarios podrán elegir una receta de Acoge Un plato, y recibirán en su casa una caja con los ingredientes exactos, todos los pasos para su elaboración, así como la historia personal del autor o autora de la receta: “Recibir en casa los ingredientes, historias y recuerdos nos acerca a la realidad de las personas refugiadas, nos permite conocerlas, entenderlas y aportar innovación y multiculturalidad a nuestra dieta. Gracias a la sinergia con Food in The Box, luchamos contra el desperdicio de alimentos y promovemos una dieta equilibrada, solidaria y que promueve la inclusión y la multiculturalidad”, afirma Verónica Cheble, coordinadora de marketing de CEAR.

Desde su lanzamiento, Acoge Un Plato ha sumado recetas de personas refugiadas de países como Marruecos, El Salvador, Afganistán, Venezuela, Siria, Camerún y cuenta con el apoyo de personalidades del mundo de la gastronomía como Jesús Machí, Begoña Rodrigo, Pepe Rodríguez, Julio Fernández o Ángel Palacios.

