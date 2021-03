El esperanzador enjuague bucal que puede "reducir hasta mil veces el contagio de COVID"

Hace unas semanas el médico y cirujano César Ramírez contaba en COPE Málaga la salida al mercado de Taffix, un spray nasal que según aseguraba la farmacéutica que lo comercializa reduce el riesgo de infección del Covid-19 en un 99,9% durante las cinco horas posteriores a su aplicación. Tal fue el impacto que el spray se agotó en apenas horas en todas las farmacias. César Ramírez ya avisó que no se había hecho ningún estudio científico con Taffix y por eso llegó a afirmar que no le iba a poner interés alguno a dicho spray. Pues bien, hace unos días el ministerio de Sanidad y Consumo ordenó la retirada de mercado del spray nasal Taffix al no disponer de "evidencia clínica suficiente que avale la seguridad y la eficacia del producto".

En estos últimos días se habla mucho de un colutorio oral, un enjuague bucal que podría desactivar el coronavirus. Y es que un estudio ha dado a conocer que colutorios con Cloruro de Cetilipiridinio (CPC) pueden reducir hasta mil veces la capacidad de contagio del Covid-19. Para conocer más detalles, COPE Málaga ha acudido al doctor malagueño César Ramírez, que también es fundador de la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario.

CAPAZ DE REDUCIR HASTA 1000 VECES LA CAPACIDAD DE INFECCIÓN

Uno de los gestos más habituales y recomendados en las medidas de prevención es el lavado de manos con jabón o gel hidroalcohólico, ya que se impide el contagio de manos a boca en una persona. Asimismo, como explica César Ramírez, “promocionar una higiene oral periódica con alguna sustancia efectiva en frenar la capacidad del virus de establecerse en nuestra garganta sería algo definitivo. Por un lado, se impediría que una persona pudiera contagiar a otras y, por otro lado, no habría posibilidad de que el portador del virus tuviera la enfermedad ya que el virus quedaría desactivado por completo. El planteamiento teórico es del todo válido”.

En ello trabaja Nuria Izquierdo-Useros, coordinadora del estudio e investigadora de IrisCaixa, con un estudio preclínico que se ha llevado a cabo en células cultivadas en laboratorios y que busca demostrar el efecto antiviral de colutorios con cloruro de Cetilpiridinio (CPC), que “es una molécula presente en algunos antisépticos bucales habitualmente usados y que sería capaz de reducir hasta mil veces la capacidad de infección por Covid-19 en cultivos de células de laboratorio. Como se sabe que la carga viral presente en la garganta es determinante a la hora del riesgo de contagio, el hecho de minimizar la cantidad de virus haría lo mismo con la transmisibilidad".

Al parecer, según los investigadores los resultados están siendo muy esperanzadores e incluso no solo se limitaría a evitar la transmisión del coronavirus, sino que también a otros virus como puede ser la gripe.

HA COMENZADO UN ENSAYO CLÍNICO EN HUMANOS

La importancia de este hallazgo ya ha provocado que arranque un ensayo clínico en personas que dirigen los prestigiosos investigadores y líderes de opinión Bonaventura Clotet y Oriol Mitjà. “Se va a probar el efecto del colutorio en pacientes con infección por Covid-19 de menos de cuatro días de evolución, que son los que tienen más riesgo de contagiar y desarrollar la enfermedad por tener la cara viral más elevada; recogiéndose muestras antes y después del uso del colutorio. De igual modo, se está valorando el uso del CPC en sprays nasales”, comenta el Dr. Ramírez.

TIENE UN FUNDAMENTO PRECLÍNICO EN EL LABORATORIO

Al contrario que ocurrió con el spray milagroso Taffix, que no contaba con una base científica, el colutorio con CPC es “totalmente distinto porque tiene fundamento preclínico en el laboratorio y su utilidad y eficacia se van a soportar sobre un ensayo clínico en toda regla. Estaremos muy atentos a los resultados y ojalá, ante la preocupantemente lenta llegada de las vacunas, podamos tener una herramienta como ésta, simple, fácil, barata y accesible a todos que disminuya la posibilidad de contagio y de tener la enfermedad”, apunta César Ramírez.