El doctor Ramírez advierte a quien se relaja tras la vacuna: "No me quitaría la mascarilla"

Aunque un ritmo mucho más lento de los esperado, el periodo de vacunación contra el Covid-19 es una realidad. Poco a poco aumenta el número de personas que se han vacunado en España y, en muchos casos, incluso recibiendo las dos dosis necesaria para estar completamente vacunado, ya sea con la vacuna Pfizer, Moderna o Jhonson & Jhonson. Pero todavía no es una cifra suficiente como para que reine la tranquilidad. Ni mucho menos. Las precauciones y las medidas sanitarias que ya todos conocemos siguen siendo de obligada aplicación y muy necesarias, incluso si se está vacunado, como afirma en COPE Málaga el reconocido médico y cirujano malagueño César Ramírez, que también es el fundador de la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario. Al respeto ya se pronunció también la científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan, que aviso que “las personas vacunadas puedes contraer el virus y contagiar, aunque la carga viral es mucho menor”.

"YO NO ME VOY A QUITAR LA MASCARILLA"

En su condición de médico, César Ramírez es uno de los españoles que ya ha sido vacunado contra el Covid-19, pero el prestigioso doctor malagueño no piensa ni mucho menos bajar la guardia. “No me voy a quitar la mascarilla porque el hecho de estar vacunado no ha demostrado para nada con certeza que el vacunado no contagie. Ni era uno de los objetivos esenciales a evaluar por Pfizer y Moderna en sus ensayos ni es algo que pueda concluirse de los estudios publicados en pacientes ya vacunados, pese a que los resultados de la vacuna en cuanto a infección sintomática, ingresos hospitalarios y síntomas graves son realmente maravillosos”, explica.

EL VACUNADO PUEDE CONTRAER EL VIRUS

Si hablamos de porcentajes, apenas un 2,8% de la población española ha sido vacunada, pero, como cuenta el doctor Ramírez, el poder esterilante de la vacuna no se ha demostrado aún y hace falta mucho camino para ver si esto es así o no. “El vacunado puede contraer el virus y, por mucho que se presuma que sea muy muy baja, no se conoce cuál es su capacidad real de infectar a otros. No hay evidencia científica sobre el riesgo de transmisión cero tras la inmunización”, apunta.

¿PRIVILEGIOS PARA LOS VACUNADOS?

En muchos países, también en España, se habla desde hace tiempo sobre la posibilidad de crear un pasaporte inmunitario para aquellos que estén completamente vacunados, pero también hay muchas veces en contra debido a que es posible que los vacunados corran el riesgo de infectarse y de transmitir la infección. Pero César Ramírez también va más allá y se pregunta si toman cuerpo los aspectos éticos. "¿Si no hay acceso universal a la vacuna, es correcto plantear que los vacunados tengan privilegios? ¿Qué hacemos con los menores de 18 años no incluidos en los programas de vacunación? ¿Vamos a crear en España y en Europa ciudadanos de primera y de segunda? ¿Y con los países pobres, de África y América Latina, con menos acceso todavía a las vacunas y el riesgo de un mundo distópico de vacunados y no vacunados? ¿Cuánto tiempo va a durar el pasaporte inmunitario si no sabemos aún cuánto tiempo duran las vacunas?", se cuestiona.

LA CONCLUSIÓN DE CÉSAR RAMÍREZ

Una vez que nos queda claro que el estar vacunado no implica ser un auténtico privilegiado con respecto a los no vacunados si de contagio del coronavirus se trata, también parece poco lógico que el pasaporte inmunológico sea algo que vaya a funcionar. Sin embargo, César Ramírez opina que sí existe una manera de favorecer una movilidad segura entre comunidades autónomas e incluso entre países. "Hay que potenciar la realización de test PCR y antigénicos e imponer su obligatoriedad, así como no bajar la guardia con el uso de las mascarillas. Esto si es igualatorio y efectivo. Sólo así podrá tener lógica que nuestra Semana Santa sin procesiones esté llena de extranjeros que llegan de viaje a ciudades dónde sus habitantes no pueden reunirse más de seis a comer. Y se podrá ayudar a la economía", concluye.